Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Rüya Tabirleri Rüyada kadın vücudu görmek ne anlama gelir?

        Rüyada kadın vücudu görmek ne anlama gelir?

        Rüyada kadın vücudu görmek, sıkıntılardan kurtulmaya, borçların kapanmasına ve rızkın genişlemesine işaret eder. Kadın vücudunun güzel ya da yaşlı, şişman ya da zayıf görülmesi; vücutta kıl veya yara bulunması gibi ayrıntılar ise rüyanın yorumunu değiştiren unsurlar arasında yer alır. İşte, Rüyada güzel, yaşlı, kıllı, dövmeli, morarmış kadın vücudu görmek tabiri ve anlamı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 14:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Rüyada kadın vücudu görmek ne anlama gelir?

        Rüyada kadın vücudu görmek, kaynaklarda genel hükmünün yanında pek çok alt sahneyle birlikte tabir edilir. Şişman kadın görmek, vücutta kıl çıkması, kılların temizlenmesi ya da koparılması, vücutta yara görülmesi ve kişinin kendi bedenini görmesi bu sahnelerin başında gelir. Kıl ve yara rüyalarında rüya sahibinin kendi bedenine mi yoksa başkasının bedenine mi baktığı da yorumu değiştirir.

        Rüyada kadın vücudu görmek

        Rüyada kadın vücudu görmek hayra yorulur. Uzun süredir çekilen sıkıntılardan ve insanlarla yaşanan sorunlardan kurtulmaya, borçların kapanmasına, beklenmedik bir kazanca ve rızkın genişlemesine işaret eder. Dağınık işlerin toparlanacağına, engellerin kolayca aşılacağına ve rüya sahibinin gönlüne ferahlık geleceğine delalet eder. Sevdiklerle bir araya gelmeye de yorulur.

        REKLAM

        Güzel kadın vücudu görmek sevdiklerle geçirilecek neşeli günlere, isteklerin engelsiz gerçekleşmesine işarettir. İş hayatında başarıya, saygınlığa ve eski yaraların kapanmasına delalet eder. Bir kadının güzelleştiğini görmek de güzel kadın vücudu gibi sevince ve isteklerin kolayca yerine gelmesine yorulur.

        Rüyada yaşlı bir kadının vücudunu görmek, itibarın artmasına ve iş çevresinde hürmet kazanılmasına alamettir. Kaybedilen güvenin yeniden kazanılacağını ve rekabette öne geçileceğini haber verir.

        Bedenin hali de tabiri değiştirir. Temiz ve güçlü bir beden dinde sağlamlığa ve rüya sahibinin kararlılığına işaret eder. Zayıf ve cılız bir beden ise ilimde ya da malda eksikliğe yorulur. Kötü durumdaki beden düşmana veya hastalığa delalet eder.

        REKLAM

        Rüyada şişman kadın görmek

        Rüyada şişman kadın görmek mal sahibi olmaya ve şerefin artmasına yorulur. Bedenin iriliği ve kuvveti bu rüyada malın çoğalmasına alamettir. Rüya sahibinin düşmanına galip geleceğine de yorulur.

        Rüyada vücudunda kıl görmek

        Rüyada vücudunda kıl görmek, kılın çıkması ve çoğalması yönüyle tabir edilir. Kadın vücudunun kıllı görülmesi hayra yorulur. Hayır ve sadaka işlerine de işaret eder.

        Aynı rüya bazı tabirlerde önce bir hayal kırıklığına, ardından işlerde büyümeye delalet eder. Rüya sahibi bir süre beklediğini bulamaz, sonra işleri genişler.

        REKLAM

        Vücudunda kıl çıktığını görmek sağlığın geri geleceğine ve kârlı bir iş ortaklığına işarettir. Borç ve maddi sıkıntıların çözülmesine, küslüklerin sona ermesine de yorulur. Rahat bir hayata kavuşturacak bir meslek edinmeye ve düşmanları kıskandıracak bir başarıya delalet eder.

        Kıllı vücudun hayra yorulması kılın kararında görülmesine bağlıdır. Kararında kıl gelecek paraya işaret eder. Vücudun aşırı kıllandığını görmek ise darlığa ve zor günlere yorulur. Kılın çoğaldığını görmek erkeğin rüyasında sıkıntıya yorulur. Kadının rüyasında ise kılın çoğalması aşırılığa varmadıkça sevince delalet eder.

        REKLAM

        Başkasının vücudunda kıl görmek kısmetin açık olacağına, emeğin ve umutların boşa gitmeyeceğine işarettir. Zorlukla girilen bir işten yüklü kazanç elde etmeye, bir dönemin kapanıp yenisinin başlamasına delalet eder. Bazı tabirlerde ise bu rüya, kılın görüldüğü kimse yüzünden sıkıntıların artabileceğine de yorulur.

        Rüyada kadının kendi bacaklarını kıllı görmek

        Rüyada kadının kendi bacaklarını kıllı görmesi zarar gören işlerin toparlanacağına, emeğin kâra döneceğine ve rüya sahibinin amacına ulaşacağına işaret eder. Ailesiyle huzur bulmaya da delalet eder. Kıllı kadın bacağını başka bir kadında görmek ise küçük sevinçlerin sıkça yaşanacağına alamettir.

        REKLAM

        Rüyada kadının yüzünde kıl çıktığını görmek

        Rüyada kadının yüzünde kıl çıktığını görmek rızkın genişlemesine ve sıkıntıların bitmesine işaret eder. İşlerin düzelip imrenilecek bir hâle gelmesine, uzun zamandır istenen bir şeye kavuşmaya yorulur. Onurlu bir hayata ve ümit kesilen işlerin iyileşmesine de delalet eder. Aynı rüya kimi zaman tatsız bir olay yüzünden hâkim karşısına çıkmaya da alamettir.

        Yüzün kıllanması sakal biçiminde görülürse işte yükselmeye ve saygınlığa, bıyık biçiminde görülürse zor ve kederli günlere işaret eder.

        Rüyada vücut kıllarını temizlemek

        REKLAM

        Rüyada vücut kıllarını temizlemek elindekiyle yetinmeye, huzurlu bir ömre ve sevdiklerle birlikte büyük bir işe girmeye işaret eder. Mal ve para sahibi olmaya da yorulur. Kılları jiletle temizlemek dertten ve sıkıntıdan kurtulmaya delalet eder. Kılları tıraş etmek ilerlemeye yorulur.

        Kılı kendi eliyle vücudundan koparmak ise hayra yorulmaz. Sevilen kimselerden gelecek hayal kırıklığına ve üzüntüye, işlerin zarar getirecek bir hâl almasına işarettir. Koparma anı görülmeden yalnız yolunmuş kıl görmek ise her geçen gün ilerlemeye ve rahat bir hayata delalet eder.

        Rüyada vücudunda yara görmek

        REKLAM

        Rüyada kadın vücudunda ya da başkasının vücudunda yara görmek hayra yorulmaz. Başkasının vücudunda yaralar görmek rahatın kaçacağına ve aile mutluluğunun sarsılacağına işaret eder.

        Rüya sahibinin kendi vücudunda yaralar çıktığını görmesi ise yüklü miktarda paraya, büyük başarılara ve terfiye işaret eder. Maddi zararların yakında telafi edileceğine, sağlık sorunlarının giderileceğine ve aile içindeki sorunların son bulacağına delalet eder.

        Rüyada kendi bedenini görmek

        Rüyada kendi bedenini görmek kazanç getirecek yatırımlara ve imkânların bollaşmasına alamettir. Emeğin karşılığının eksiksiz alınacağına delalet eder. Kendi vücudunu görmek, elde edilen kazançtan hayır işlerine pay ayrılacağına da yorulur.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu: 2 maden işçisi hayatını kaybetti

        Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu; patlamada 2 maden işçisinin hayatını kaybettiğini, 1 işçinin kurtarılmaya çalışıldığını ve 2 işçinin de entübe edildiği bilgisini verdi. Maden ocağındaki işçinin kurtarılmaya çalışıldığı öğrenildi.

        #rüya
        #kadın vücudu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        "İran'a başka bir operasyon daha düzenleyebiliriz"
        "İran'a başka bir operasyon daha düzenleyebiliriz"
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        Ankara'da 650 milyonluk aklama soruşturması
        Ankara'da 650 milyonluk aklama soruşturması
        Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı
        Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        'Türkiye ittifakların merkezinde'
        'Türkiye ittifakların merkezinde'
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        Anne ve minik Meryem yaşamını yitirdi
        Anne ve minik Meryem yaşamını yitirdi
        Rusya: ABD'ye dizel yakıt taşıyan ilk tanker yola çıktı
        Rusya: ABD'ye dizel yakıt taşıyan ilk tanker yola çıktı
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        Gözler Fenerbahçe derbisine döndü!
        Gözler Fenerbahçe derbisine döndü!
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Boy farkı dikkat çekti
        Boy farkı dikkat çekti
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek