Rüyada kadın vücudu görmek, kaynaklarda genel hükmünün yanında pek çok alt sahneyle birlikte tabir edilir. Şişman kadın görmek, vücutta kıl çıkması, kılların temizlenmesi ya da koparılması, vücutta yara görülmesi ve kişinin kendi bedenini görmesi bu sahnelerin başında gelir. Kıl ve yara rüyalarında rüya sahibinin kendi bedenine mi yoksa başkasının bedenine mi baktığı da yorumu değiştirir.

Rüyada kadın vücudu görmek

Rüyada kadın vücudu görmek hayra yorulur. Uzun süredir çekilen sıkıntılardan ve insanlarla yaşanan sorunlardan kurtulmaya, borçların kapanmasına, beklenmedik bir kazanca ve rızkın genişlemesine işaret eder. Dağınık işlerin toparlanacağına, engellerin kolayca aşılacağına ve rüya sahibinin gönlüne ferahlık geleceğine delalet eder. Sevdiklerle bir araya gelmeye de yorulur.

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Güzel kadın vücudu görmek sevdiklerle geçirilecek neşeli günlere, isteklerin engelsiz gerçekleşmesine işarettir. İş hayatında başarıya, saygınlığa ve eski yaraların kapanmasına delalet eder. Bir kadının güzelleştiğini görmek de güzel kadın vücudu gibi sevince ve isteklerin kolayca yerine gelmesine yorulur.

Rüyada yaşlı bir kadının vücudunu görmek, itibarın artmasına ve iş çevresinde hürmet kazanılmasına alamettir. Kaybedilen güvenin yeniden kazanılacağını ve rekabette öne geçileceğini haber verir.

Bedenin hali de tabiri değiştirir. Temiz ve güçlü bir beden dinde sağlamlığa ve rüya sahibinin kararlılığına işaret eder. Zayıf ve cılız bir beden ise ilimde ya da malda eksikliğe yorulur. Kötü durumdaki beden düşmana veya hastalığa delalet eder.

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Rüyada şişman kadın görmek

Rüyada şişman kadın görmek mal sahibi olmaya ve şerefin artmasına yorulur. Bedenin iriliği ve kuvveti bu rüyada malın çoğalmasına alamettir. Rüya sahibinin düşmanına galip geleceğine de yorulur.

Rüyada vücudunda kıl görmek

Rüyada vücudunda kıl görmek, kılın çıkması ve çoğalması yönüyle tabir edilir. Kadın vücudunun kıllı görülmesi hayra yorulur. Hayır ve sadaka işlerine de işaret eder.

Aynı rüya bazı tabirlerde önce bir hayal kırıklığına, ardından işlerde büyümeye delalet eder. Rüya sahibi bir süre beklediğini bulamaz, sonra işleri genişler.

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Vücudunda kıl çıktığını görmek sağlığın geri geleceğine ve kârlı bir iş ortaklığına işarettir. Borç ve maddi sıkıntıların çözülmesine, küslüklerin sona ermesine de yorulur. Rahat bir hayata kavuşturacak bir meslek edinmeye ve düşmanları kıskandıracak bir başarıya delalet eder.

Kıllı vücudun hayra yorulması kılın kararında görülmesine bağlıdır. Kararında kıl gelecek paraya işaret eder. Vücudun aşırı kıllandığını görmek ise darlığa ve zor günlere yorulur. Kılın çoğaldığını görmek erkeğin rüyasında sıkıntıya yorulur. Kadının rüyasında ise kılın çoğalması aşırılığa varmadıkça sevince delalet eder.

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Başkasının vücudunda kıl görmek kısmetin açık olacağına, emeğin ve umutların boşa gitmeyeceğine işarettir. Zorlukla girilen bir işten yüklü kazanç elde etmeye, bir dönemin kapanıp yenisinin başlamasına delalet eder. Bazı tabirlerde ise bu rüya, kılın görüldüğü kimse yüzünden sıkıntıların artabileceğine de yorulur.

Rüyada kadının kendi bacaklarını kıllı görmek

Rüyada kadının kendi bacaklarını kıllı görmesi zarar gören işlerin toparlanacağına, emeğin kâra döneceğine ve rüya sahibinin amacına ulaşacağına işaret eder. Ailesiyle huzur bulmaya da delalet eder. Kıllı kadın bacağını başka bir kadında görmek ise küçük sevinçlerin sıkça yaşanacağına alamettir.

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Rüyada kadının yüzünde kıl çıktığını görmek

Rüyada kadının yüzünde kıl çıktığını görmek rızkın genişlemesine ve sıkıntıların bitmesine işaret eder. İşlerin düzelip imrenilecek bir hâle gelmesine, uzun zamandır istenen bir şeye kavuşmaya yorulur. Onurlu bir hayata ve ümit kesilen işlerin iyileşmesine de delalet eder. Aynı rüya kimi zaman tatsız bir olay yüzünden hâkim karşısına çıkmaya da alamettir.

Yüzün kıllanması sakal biçiminde görülürse işte yükselmeye ve saygınlığa, bıyık biçiminde görülürse zor ve kederli günlere işaret eder.

Rüyada vücut kıllarını temizlemek

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Rüyada vücut kıllarını temizlemek elindekiyle yetinmeye, huzurlu bir ömre ve sevdiklerle birlikte büyük bir işe girmeye işaret eder. Mal ve para sahibi olmaya da yorulur. Kılları jiletle temizlemek dertten ve sıkıntıdan kurtulmaya delalet eder. Kılları tıraş etmek ilerlemeye yorulur.

Kılı kendi eliyle vücudundan koparmak ise hayra yorulmaz. Sevilen kimselerden gelecek hayal kırıklığına ve üzüntüye, işlerin zarar getirecek bir hâl almasına işarettir. Koparma anı görülmeden yalnız yolunmuş kıl görmek ise her geçen gün ilerlemeye ve rahat bir hayata delalet eder.

Rüyada vücudunda yara görmek

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Rüyada kadın vücudunda ya da başkasının vücudunda yara görmek hayra yorulmaz. Başkasının vücudunda yaralar görmek rahatın kaçacağına ve aile mutluluğunun sarsılacağına işaret eder.

Rüya sahibinin kendi vücudunda yaralar çıktığını görmesi ise yüklü miktarda paraya, büyük başarılara ve terfiye işaret eder. Maddi zararların yakında telafi edileceğine, sağlık sorunlarının giderileceğine ve aile içindeki sorunların son bulacağına delalet eder.

Rüyada kendi bedenini görmek

Rüyada kendi bedenini görmek kazanç getirecek yatırımlara ve imkânların bollaşmasına alamettir. Emeğin karşılığının eksiksiz alınacağına delalet eder. Kendi vücudunu görmek, elde edilen kazançtan hayır işlerine pay ayrılacağına da yorulur.