'Tepesi Delik Obruğu' hayran bıraktı

Giresun’da, '3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü' kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ve Giresun Doğa Sporları Kulübü (GİDOSK) iş birliğinde doğa yürüyüşü düzenlendi.

Sağlıklı yaşama dikkat çekmek ve bölgenin doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık 80 kişi, Alucra ilçesi Çalgan köyü sınırından başlayıp Boyluca köyüne kadar 12 kilometre yürüdü.

Yürüyüşte ilk durak, doğal oluşumu, yer altı göleti ve iç kesimlere uzanan geçitleriyle bölgenin keşfedilmeyi bekleyen önemli doğal değerlerinden biri olan Tepesi Delik Obruğu oldu. Dağcıların güvenlik desteğiyle ip ve teknik ekipman kullanarak obruğa inen 40 doğa sever, yer altı göletini yakından gözlemleme fırsatı buldu.

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"OBRUĞUN NASIL OLUŞTUĞUNU BİLEN YOK"

Etkinliğe katılan öğretmen Aydın Bodur, Tepesi Delik Obruğu’na ilişkin, "Bu oluşumun nasıl olduğunu tam olarak bilen yok. Gök taşı düştü diyenler de var ama daha çok bu dağın içi boşalmış, belli bir boşluk oluşunca da çökmüş. O çöküntü de bir mağara esasında. Obruğun içinde bulunan yer altı göletinden yaklaşık 1,5 kilometre sonra köye çıkanlar var. Şu anda yaşayanlar arasında 1 kilometre kadar yürüyüp çıkışı bulamayanlar var. Yani birçok bölümün olduğu, dağın altında büyük bir boşluk var ama henüz bir çalışma yapılmadı. Turizme kazandırılma noktasında eksiklerimiz var. Çabalar var, inşallah meyvesini verirse bundan sonraki yürüyüşlerde daha derli toplu bir obruğu tam olarak gezmiş, yer altı göletinin içine de girmiş olacağız. Evliya Çelebi'nin kitabında da geçiyor burası, buradan bahsediyor" dedi.

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"NADİR BİR OLUŞUM"

GİDOSK Başkanı Ahmet Kılıç, obruğun keşfedilmesine adına güzel bir turizm faaliyeti gerçekleştirdiklerini belirterek, "Birlikte güzel bir doğa yürüyüşü düzenledik. Ekibimizden 35-40 kişi civarında arkadaşı obruğa kadar indirdik. Çok mutluyuz. Şehrimizde böyle güzel bir coğrafi oluşumu keşfettiğimiz için de mutluyuz. Kesinlikle görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Bu coğrafi alanlar çok değerli. Doğa sporcuları tarafından sportif anlamda kullanılabilir. Tatbikatlar yapılabilir ki, biz de bir tanesini düşünüyoruz orada. Tabii korumak hepsinden de önemli. Korunması gerekiyor. Yaklaşık 80 kişiyle birlikte güzel bir turizm faaliyeti yaptık. Neden il dışından gelen diğer arkadaşlarımız, doğaseverler, burada bu faaliyetleri yapmasın? Şehrimizde de böyle oluşumlar çok çok az bildiğimiz kadarıyla, nadir bir oluşum. Şehrimiz için de bir değer" diye konuştu.

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"İLK KEZ BİR OBRUĞUN İÇİNE GİRMİŞ OLDUK"

Yürüyüş ekibinde bulunan Rüşan Topallı, obruğa inme deneyiminden mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Köy yollarında, köy içlerinde yürüdükten sonra Tepesi Delik Obruğu'na kadar geldik. Obrukta aşağıya indik. Biraz teknik bir iniş oldu dağcı arkadaşların yardımıyla, bazı ekipman kullanarak zorlu bir iniş ve çıkış gerçekleştirdik. İlk kez geldiğim bir yer oldu. Başka obruklar daha önce görmüştük. Ama ilk kez bir obruğun içine girmiş olduk. Doğrusu biraz heyecanlıydı, başarabileceğimize emin olmasak da sonunda kazasız belasız tamamladık" dedi.