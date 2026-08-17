Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Toprak dolgudan kurtarılan tarihi han turizme kazandırılıyor

        Toprak dolgudan kurtarılan tarihi han turizme kazandırılıyor

        Kayseri'de yaklaşık 50 yıl boyunca kapalı olan ve zamanla içi toprakla dolan 507 yıllık Gön Hanı, restorasyon çalışmalarıyla turizme kazandırılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 14:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Toprak dolgudan kurtarıldı! Turizme kazandırılıyor

        İpek Yolu üzerindeki kervanlara konaklama hizmeti veren han, Yavuz Sultan Selim döneminde Sadrazam Piri Mehmet Paşa tarafından 1519 yılında tarihi Kapalı Çarşı'nın içine yaptırıldı.

        Kapalı Çarşı'da bir ayakkabı dükkanının yanındaki kapının ardına adeta gizlenmiş durumda olan hanın alt katında ticari birimler, üst katındaki odalarda ise konaklama alanları bulunuyor.

        Uzun yıllar atıl durumda kalan han, Melikgazi Belediyesince 2021 yılında restorasyona alındı.

        Kentte 1940 yılında meydana gelen deprem ve sonrasında toprakla dolan tarihi hanın büyük bir bölümü restorasyon çalışmalarıyla ortaya çıkarıldı.

        "ŞU ANDA GÖRDÜĞÜMÜZ BÜTÜN YAPILAR, TOPRAK ALTINDA KALAN YAPILAR"

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı açıklamada, tarihi Kapalı Çarşı içinde bulunan hanın geçmişte kaderine terk edildiğini söyledi.

        REKLAM

        Çarşıdaki Güngörmez Mescidi'nin penceresinden 2019 yılında gördüğü tarihi mekanın kapısının yıllardır kapalı olduğunu ifade eden Palancıoğlu, 1400 metrekare alana sahip hanın 1940 yılında meydana gelen depremle bir bölümünün yıkıldığını, esnafın da yıkıntıların üzerine kaçak depolar inşa ettiğini anlattı.

        Palancıoğlu, belediye başkanı seçilmesinin ardından Piri Mehmet Paşa Vakfı'ndan kiraladıkları handa büyük çaplı bir restorasyon başlattıklarını belirten Palancıoğlu, "Şu anda gördüğümüz bütün yapılar, aslında toprak altında kalan yapılar. Yer yer 5, 6, 7 metre kazı yaparak, esnafı da rahatsız etmemek için gündüz yaptığımız kazıları sabah vakitlerinde yaparak, esnaf işe başlamadan önce toprağı dışarı çıkarttık. Buraya kamyon, kepçe girmiyor, dolayısıyla elle yapılan bir taşıma oldu. Yaklaşık 7 bin kamyonluk hafriyatı çıkartarak buranın izlerini bulduk ve her bulduğumuz izden sonra buradaki yapı ortaya çıktı" diye konuştu.

        RESTORASYON SONRASI KENTİN SOSYAL HAYATININ MERKEZİ OLACAK

        Hanın restorasyonunda son aşamaya geldiklerini, yakın zamanda tefrişatına başlayacaklarını dile getiren Palancıoğlu, "500 yılı aşkın bir süre önce yapılmış, İpek Yolu üzerindeki ticareti destekleyen, insanların konakladığı bir han. Alt kısmında ticari birimler, üst kısmında 8 metrekarelik han odaları olan ve aşağıda iki tane çok büyük kemerli yapının olduğu bir alan. Kapalı Çarşı'ya nefes aldıracak bir alan" dedi.

        Palancıoğlu,Kapalı Çarşı'yı gezmeye gelen yerli ve yabancı turistlerin üstü açık bu tarihi handa nefes alacaklarını belirterek, "Burayı sosyal, kültürel faaliyetlerin merkezi olarak kullanmak istiyoruz. İnsanlar gelecek, çay, kahve içecek, sohbet edecek. Aynı zamanda belediye olarak sosyal ve kültürel faaliyetlerin merkezi olacak. Şiir dinletilerimiz, sazlı, sözlü programlarımız, sohbetlerimiz, konuşmalarımız, sergilerimiz, halı mezatlarımız olacak. Kapalı Çarşı'yı ve şehir merkezini renklendirecek sosyal ve kültürel faaliyetlerin merkezi olacak" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Van Gölü kıyısındaki sır perdesi
        Van Gölü kıyısındaki sır perdesi
        O anları anlattı
        O anları anlattı
        Genç kadın, otelin 5.katından atıldı!
        Genç kadın, otelin 5.katından atıldı!
        Araçlar, kaza sonrası mora boyandı!
        Araçlar, kaza sonrası mora boyandı!
        G.Saray'a transferde Rashford önerisi!
        G.Saray'a transferde Rashford önerisi!
        Türkiye adına bir ilk
        Türkiye adına bir ilk
        Unitree’den “Süpermen” robot!
        Unitree’den “Süpermen” robot!
        Bekarlığa veda etti
        Bekarlığa veda etti
        "Banka güvenlik koordinatörüyüm" deyip servetini aldılar!
        "Banka güvenlik koordinatörüyüm" deyip servetini aldılar!
        Fenerbahçe'nin konuğu Lyon!
        Fenerbahçe'nin konuğu Lyon!
        "İran, Barzani'nin ofisine drone'la saldırdı"
        "İran, Barzani'nin ofisine drone'la saldırdı"
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Perili Köşk neden "Perili" diye anılıyor?
        Perili Köşk neden "Perili" diye anılıyor?
        Oturma odasında nikah
        Oturma odasında nikah
        Kırmızı kart verilmeli miydi?
        Kırmızı kart verilmeli miydi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Anlaşması yorumu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Anlaşması yorumu
        36 yaşında hayatını kaybetti
        36 yaşında hayatını kaybetti
        Tesla ilanı galeriye pahalıya patladı
        Tesla ilanı galeriye pahalıya patladı
        Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak?
        Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak?
        7 yaşındaki Ege, kuzeninin üstüne düşmesiyle öğrendikleri kanseri yendi
        7 yaşındaki Ege, kuzeninin üstüne düşmesiyle öğrendikleri kanseri yendi