Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Üniversiteli şefler GastroAntep'te yerel lezzetler için yarıştı

        Üniversiteli şefler GastroAntep'te yerel lezzetler için yarıştı

        GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Üniversiteli Şefler Yarışması'nda farklı üniversitelerden gastronomi öğrencileri, Gaziantep'in yöresel ürünleriyle hazırladıkları başlangıç, ana yemek ve tatlılardan oluşan menülerle yarıştı. Yarışmada Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi birinciliği kazandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 09:27 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Üniversiteli şefler GastroAntep'te yerel lezzetler için yarıştı

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen Kültür Yolu Festivali GastroAntep etkinlikleri kapsamında “Üniversiteli Şefler Yarışması” gerçekleştirildi.

        Yerel ürünlerin gastronomi dünyasındaki bilinirliğini artırmak ve geleneksel yemek kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlenen yarışmada, farklı üniversitelerden gastronomi öğrencileri Gaziantep’in zengin yöresel ürünlerini kullanarak hazırladıkları menülerle yarıştı.

        Gastronomi dünyasının önemli isimlerinin jüri üyeliğini yaptığı organizasyonda öğrenciler, yerel ürünleri özgün tarifler ve sunumlarla bir araya getirdi.

        REKLAM

        İlk grup olarak Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi ile Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğrencilerinin katıldığı yarışmayı Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kazandı.

        ÖĞRENCİLER YEREL ÜRÜNLERİ ÜÇ AYRI TABAKTA YORUMLADI

        Gaziantep’in lokal ürünleriyle geleneksel yemeklerin ön plana çıkarılmasının hedeflendiği yarışmada üniversiteli şefler, başlangıç, ana yemek ve tatlıdan oluşan menüler hazırladı.

        Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, başlangıç yemeği “sakla bakça”, ana yemek “Antep harmanı” ve tatlı “fıstıklı cüdele” menüsüyle günün birincisi oldu.

        REKLAM

        GASTRONOMİ DÜNYASININ ÖNEMLİ İSİMLERİ JÜRİDE YER ALDI

        Yarışmanın jüri üyeliğini Emrah Horak, Umut Reçber, Tunahan Altın, Veli Bayraktar, Yusuf Gülyiyen, David Shipman, Merve Burcu Akbulut, Şevket Cihan, Hasan Fehmi Peker, Serhat Eliçora ve Suna Hakyemez üstlendi.

        GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen organizasyonla Gaziantep’in köklü mutfak kültürünün ulusal ve uluslararası gastronomi platformlarında tanıtılması, yerel ürünlerin değerinin artırılması ve geleneksel lezzetlerin gelecek nesillere aktarılması hedeflendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #GastroAntep
        #Kültür Yolu
        #gaziantep
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hiranur davası yeni baştan
        Hiranur davası yeni baştan
        Kabine toplanıyor... İşte masadaki başlıklar
        Kabine toplanıyor... İşte masadaki başlıklar
        Husiler Suudi Arabistan'da havalimanlarını hedef aldı, gerilim tırmandı
        Husiler Suudi Arabistan'da havalimanlarını hedef aldı, gerilim tırmandı
        Sıcaklık 4-6 derece düşüyor! 13 kent için "sarı" alarm... Meteoroloji saat verdi!
        Sıcaklık 4-6 derece düşüyor! 13 kent için "sarı" alarm... Meteoroloji saat verdi!
        "İlk yarıdaki oyun tamam!"
        "İlk yarıdaki oyun tamam!"
        İşverenin "tarihsiz istifa" oyunu BAM’dan döndü
        İşverenin "tarihsiz istifa" oyunu BAM’dan döndü
        Korkunç iddia: 13 kurşunla çete infazı
        Korkunç iddia: 13 kurşunla çete infazı
        İnfaz girişimi başarısız oldu, cezaevine geri döndü
        İnfaz girişimi başarısız oldu, cezaevine geri döndü
        Bu hafta burçları neler bekliyor?
        Bu hafta burçları neler bekliyor?
        Elinde poşetlerle evine gidiyordu... 2 çocuk annesinin trajik sonu
        Elinde poşetlerle evine gidiyordu... 2 çocuk annesinin trajik sonu
        Yerli otomobiller vites yükseltti
        Yerli otomobiller vites yükseltti
        Memurlar emeklilikte uyum bekliyor
        Memurlar emeklilikte uyum bekliyor
        "Daha güçlü bir Avrupa için Türkiye şart"
        "Daha güçlü bir Avrupa için Türkiye şart"
        e-Tebligat sistemine başvuru için son gün 30 kasım
        e-Tebligat sistemine başvuru için son gün 30 kasım
        "Yumruk olayları kabul edilemez!"
        "Yumruk olayları kabul edilemez!"
        İlkay'dan transfer açıklaması!
        İlkay'dan transfer açıklaması!
        Dünyanın en yakışıklı erkeği Türkiye'den
        Dünyanın en yakışıklı erkeği Türkiye'den
        "Asıl o zaman ölmeye başlıyor"
        "Asıl o zaman ölmeye başlıyor"
        Otobüsle TIR çarpıştı! 11 can kaybı var!
        Otobüsle TIR çarpıştı! 11 can kaybı var!
        Bulgaristan'daki köyünü ziyaret etti
        Bulgaristan'daki köyünü ziyaret etti