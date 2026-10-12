Üniversiteli şefler GastroAntep'te yerel lezzetler için yarıştı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen Kültür Yolu Festivali GastroAntep etkinlikleri kapsamında “Üniversiteli Şefler Yarışması” gerçekleştirildi.

Yerel ürünlerin gastronomi dünyasındaki bilinirliğini artırmak ve geleneksel yemek kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlenen yarışmada, farklı üniversitelerden gastronomi öğrencileri Gaziantep’in zengin yöresel ürünlerini kullanarak hazırladıkları menülerle yarıştı.

Gastronomi dünyasının önemli isimlerinin jüri üyeliğini yaptığı organizasyonda öğrenciler, yerel ürünleri özgün tarifler ve sunumlarla bir araya getirdi.

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İlk grup olarak Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi ile Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğrencilerinin katıldığı yarışmayı Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kazandı.

ÖĞRENCİLER YEREL ÜRÜNLERİ ÜÇ AYRI TABAKTA YORUMLADI

Gaziantep’in lokal ürünleriyle geleneksel yemeklerin ön plana çıkarılmasının hedeflendiği yarışmada üniversiteli şefler, başlangıç, ana yemek ve tatlıdan oluşan menüler hazırladı.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, başlangıç yemeği “sakla bakça”, ana yemek “Antep harmanı” ve tatlı “fıstıklı cüdele” menüsüyle günün birincisi oldu.

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GASTRONOMİ DÜNYASININ ÖNEMLİ İSİMLERİ JÜRİDE YER ALDI

Yarışmanın jüri üyeliğini Emrah Horak, Umut Reçber, Tunahan Altın, Veli Bayraktar, Yusuf Gülyiyen, David Shipman, Merve Burcu Akbulut, Şevket Cihan, Hasan Fehmi Peker, Serhat Eliçora ve Suna Hakyemez üstlendi.

GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen organizasyonla Gaziantep’in köklü mutfak kültürünün ulusal ve uluslararası gastronomi platformlarında tanıtılması, yerel ürünlerin değerinin artırılması ve geleneksel lezzetlerin gelecek nesillere aktarılması hedeflendi.