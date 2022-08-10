Yasemin Yürük: Biz artık birleşmeyiz!

"KENDİMİ ÇOK YALNIZ HİSSETTİM"

Yasemin Yürük, yeniden müzik çalışmalarına başladığını dönemde kendisini yalnız hissettiğini söyledi. 'Hepsi' grubundan ayrı ilk kez çalışma yaptığını belirten Yürük, "İlk defa hayatımda kızlar yoktu. Kendimi bu yüzden çok yalnız hissettim. Biz sahnede bir bakışımızdan, gözümüzden ne yapmamız gerektiğini anlardık. O yüzden onlarsız bir şeyler yapmaya alışıyorum diyebilirim. Şöyle de güzel tarafı var; kimseyi düşünmeden, istediğimi yapabilirim. Grup olmanın zorluğu oydu." açıklamasını yaptı.