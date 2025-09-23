Yaşlı adamın evinden cephanelik çıktı

Ev değil cephanelik! 60 yaşındaki adam tutuklandı Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir eve yapılan baskında adeta cephanelik ortaya çıkarıldı. Çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi, 60 yaşındaki yaşlı adam tutuklandı.

23.09.2025

