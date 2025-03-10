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        Haberler Bilgi Ekonomi Yaşlı ve engelli aylığı yattı mı Mart 2025? Bakan Göktaş'tan açıklama geldi! Yaşlı ve engelli maaşı sorgulama e-devlet ekranı

        Mart ayı yaşlı ve engelli aylığı yattı mı? Bakanlık'tan açıklama geldi

        Her ay binlerce vatandaşa verilen yaşlı ve engelli aylığı için gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na döndü. 2025 Mart ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak edilirken, konuya ilişkin Bakanlıktan açıklama geldi. Peki, Mart yaşlı ve engelli aylığı yattı mı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 11:09 Güncelleme: 10.03.2025 - 11:09
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay yatırılan yaşlı ve engelli aylığı Mart ayı ödemeleri gündemdeki yerini aldı. Vatandaşlar, 2025 Mart ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ederken, konuya ilişkin açıklama Bakan Göktaş’tan geldi. Peki, 2025 Şubat ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yattı mı?

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        2025 MART AYI YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI HESAPLARA YATTI MI?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mart ayına yönelik toplam 6,2 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını açıkladı.

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        BU AY TOPLAMDA 6.2 MİLYAR TL HESAPLARA YATIRILDI

        Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanlarında olduklarını vurgulayan Bakan Göktaş, “Bu doğrultuda mart ayı için 3,5 milyar lira yaşlı aylığı, 2,7 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 6,2 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

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        YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI SORGULAMA EKRANI

        Aşağıdaki linkten e-Devlet üzerinden yaşlı ve engelli maaşınızın yatıp yatmadığını sorgulayabilirsiniz.

        YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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