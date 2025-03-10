Mart ayı yaşlı ve engelli aylığı yattı mı? Bakanlık'tan açıklama geldi
Her ay binlerce vatandaşa verilen yaşlı ve engelli aylığı için gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na döndü. 2025 Mart ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak edilirken, konuya ilişkin Bakanlıktan açıklama geldi. Peki, Mart yaşlı ve engelli aylığı yattı mı? İşte, detaylar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay yatırılan yaşlı ve engelli aylığı Mart ayı ödemeleri gündemdeki yerini aldı. Vatandaşlar, 2025 Mart ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ederken, konuya ilişkin açıklama Bakan Göktaş’tan geldi. Peki, 2025 Şubat ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yattı mı?
2025 MART AYI YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI HESAPLARA YATTI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mart ayına yönelik toplam 6,2 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını açıkladı.
BU AY TOPLAMDA 6.2 MİLYAR TL HESAPLARA YATIRILDI
Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanlarında olduklarını vurgulayan Bakan Göktaş, “Bu doğrultuda mart ayı için 3,5 milyar lira yaşlı aylığı, 2,7 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 6,2 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.
YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI SORGULAMA EKRANI
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