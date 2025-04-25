Yatağan Girme Barajı tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Yatağan ilçesi sınırlarında sulama amaçlı yapımına başlanan Girme Barajı inşaatının tamamlandığı duyurdu.

Yatağan ilçesinde yer alan Girme Deresi üzerine inşa edilen barajın gövdesi için 700 bin metreküp gövde dolgusu yapıldı. Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde projelendirilen Girme Barajı'nda 12 milyon metreküp su depolanacağı belirtilirken, ülke ekonomisine yıllık 323 milyon lira katkı sağlayacağı ifade edildi.

Girme Barajı ile sulama projesi çalışmalarının baraj ile birlikte eş zamanlı olarak yürütüldüğü açıklanırken, sulama şebekesi için gerekli olan 65 bin metre uzunluğundaki sulama borusunun montaj çalışmaları tamamlandı. Girme Ovasında bulunan 21 bin 510 dekar araziye can suyu olacak.

Temelden 71 buçuk metre yüksekliğe sahip Yatağan Girme Barajı ve sulama inşaatının haziran ayı içerisinde su tutması hedefleniyor.