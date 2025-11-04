Habertürk
        Haberler Yaşam Yavru karacayı 5 aydır elleriyle besliyor

        Yavru karacayı 5 aydır elleriyle besliyor

        Çanakkale'nin merkeze bağlı Dümrek köyü muhtarı Abdülkerim Yavuz, köpeklerin saldırısından kurtarılan yavru karacayı 5 aydır elleriyle besliyor. Yavuz, "Artık bizim aileden biri gibi. Bahçede köpekler, kediler, tavuklarla birlikte yaşıyor. Kaçmıyor, ürkmüyor, herkes gelip seviyor. Kapalı tutmuyorum, geziyor, otluyor, canı sıkılınca geri dönüyor" dedi

        Giriş: 04.11.2025 - 14:54 Güncelleme: 04.11.2025 - 14:54
        5 aydır elleriyle besliyor
        Çanakkale’de yaşanan yangınlar nedeniyle doğal ortamlarını kaybeden yaban hayvanları da olumsuz etkilendi.

        Mayıs ayında merkez ilçede yaşanan yangınların ardından bir anne karaca merkez bağlı Dümrek köyü yakınlarına gelerek burada doğum yaptı.

        Doğan yavrulara bir süre sonra köpekler saldırdı. Yavru karacalardan birini köy çobanı kurtardı. Çoban kurtardığı yavru karacayı Dümrek köyü muhtarı Abdülkerim Yavuz’a teslim etti.

        Yavru karacayı eve getiren Yavuz, hayvanı ineklerinden sağdığı sütle 3 ay boyunca biberonla besledi. Karacayı 5 aydır eliyle beslediğini belirten Yavuz, karacanın köyün maskotu olduğunu söyledi.

        "ANNESİ GELMEDİ"

        Dümrek köyü çevresinde mayıs ayında çok sayıda yangın çıktığını belirten muhtar Yavuz, “Bu yangınlar sırasında hayvanlar kaçtı. Köyümüzün yakınlarında bir anne karaca doğum yapmış. İki yavrusu olmuş, ancak birini köpekler yakalamış. Çoban arkadaşımız diğer yavruyu bulunca beni aradı. Eve götürüp biraz baktım, sonra annesi bulur diye yerine bıraktım. Fakat iki gün üst üste kontrol ettim, annesi gelmedi. Hayvan iyice zayıflamış, bitkin hale gelmişti. Ölmek üzereydi. Dayanamadım, eve getirip kendi hayvanlarımızdan sağdığım sütle biberonla beslemeye başladım. Yaklaşık 3 ay boyunca süt, mama, fasulye, börülceyle besledim" dedi.

        "KAÇMIYOR, ÜRKMÜYOR"

        Yavuz, karacayı serbest bıraktığını ancak kendiliğinden eve döndüğünü belirtip, “Artık bizim aileden biri gibi. Bahçede köpekler, kediler, tavuklarla birlikte yaşıyor. Kaçmıyor, ürkmüyor, herkes gelip seviyor. Kapalı tutmuyorum, geziyor, otluyor, canı sıkılınca geri dönüyor. Doğal ortamında hissetmesini sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

        Yasal sürece de hazır olduğunu ifade eden Yavuz, "Bazı yerlerde yabani hayvanlara bakmak yasakmış, duydum. Ben sadece insanlık, vicdani görevimi yaptım. Doğa Koruma ve Milli Parklar isterse gelip alabilir. Gerekirse bakmaya da devam ederim. Kanun ne derse razıyım" diye konuştu.

        #yavru karaca
        #Çanakkale
