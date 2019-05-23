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Yavuz Özkan meslektaşlarını yasa boğdu

Yavuz Özkan'ın vefatı meslektaşlarını derinden üzdü. Meslektaşları, Özkan'ın yerinin doldurulamayacak bir sinemacı olduğunu dile getirdi

Yavuz Özkan

Yavuz Özkan'ın ölümü meslektaşlarını yasa boğdu. Organ yetmezliği nedeniyle çarşamba günü akşam saatlerinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybeden Özkan için meslektaşları duygularını şöyle dile getirdi.

TÜRKAN ŞORAY
Sinemaya yıllarca gönül vermiş biriydi Yavuz Özkan. Daha çok toplumsal içerikli filmler çekerdi, çok değerli bir yönetmendi. Türk Sineması'ndan bir kayıp daha verdik... Filmleriyle her daim yaşayacak, çok üzgünüm, başımız sağ olsun.

FATMA GİRİK
Yavuz Özkan çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Türk Sineması'nda yaprak dökümü devam ediyor. Sevdiğimiz arkadaşlarımızı, meslektaşlarımızı kaybetmek çok üzücü. Büyük bir değeri kaybettik. Başımız sağ olsun.

KEREM ALIŞIK
Terine hiç acı tuz katmamış, alnı ak, başı dik yaşamış, zorlu yollarda hiç durmadan yürümeyi başarmış. Duruşu ile örnek olmuş insanlığının yanı sıra çabası, yaratıcılığı, titizliği, üretkenliği ve tabii usta işi yönetmenliği ile Türk sinemasının çok önemli mihenk taşlarından biri olmuş büyük bir değeri daha kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum... Yavuz Özkan, benim için bütün bunların yanı sıra yakinen tanıdığım bir aile dostudur... Önce annemle ve babamla sonra benimle yıllar yılı aynı halleri paylaşmış çok sevdiğim bir ağabeyimdir.. Taşa toprağa gerek kalmadan benim kalbime gömülmüştür... Mekânı cennet olsun...

HALE SOYGAZİ
Yavuz Özkan'ın yönettiği 'Maden' filminde rol aldım. Çok güzel bir kompozisyondu. Filmde getirdiği sorunlar açısından zaman aşımına dayanan önemli bir sanat eseri oldu. O filmde rol almış olduğum için her zaman mutlu oldum. Yavuz Özkan'ın filmografisinde de çok önemli bir filmdir. Çok değerli bir sinemacıyı kaybettik. Başımız sağ olsun.

PERİHAN SAVAŞ
Yavuz Özkan Türk Sineması için çok önemli bir yönetmendi. Beraber hiç çalışmadık ama Yılmaz ile beraber çalışmışlardı. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun.

Yavuz Özkan'ın cenazesi, cuma günü Levent Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.

 













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