Adana'nın Seyhan ilçesinde, bisikletiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 12 yaşındaki Muhammet Miraç Çam, olay yerinde hayatını kaybetti.

ARACINI BIRAKIP KAÇTI, SONRA TESLİM OLDU

DHA'nın haberine göre kaza; saat 08.00 sıralarında, Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otomobil, bisikletiyle caddedeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Muhammet Miraç Çam’a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan 12 yaşındaki çocuk, takla atıp asfalta düştü. Otomobilin sürücüsü, aracını bırakıp kaçtı. kaza yerinden kaçan otomobil sürücüsü 26 yaşındaki Eren K., polis merkezine giderek teslim oldu. Şüpheli sürücünün sorgusunun sürdüğü bildirildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolünde Muhammet Miraç Çam'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Bu arada çocuğun çorabının, otomobilin kaputuna takıldığı da görüldü. Çocuğun cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.