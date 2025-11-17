Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Yaya geçidindeki bisikletli çocuğa çarpıp ölümüne neden olan sürücü önce kaçtı, sonra teslim oldu | Son dakika haberleri

        Yaya geçidindeki bisikletli çocuğa çarpıp ölümüne neden olan sürücü kaçıp, teslim oldu

        Adana'da yürek yakan bir trafik kazası yaşandı. Bisikletiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 12 yaşındaki Muhammet Miraç Çam, olay yerinde hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 11:31 Güncelleme: 17.11.2025 - 15:11
        Miraç 12 yaşındaydı... Sürücü önce kaçtı, sonra teslim oldu!
        Adana'nın Seyhan ilçesinde, bisikletiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 12 yaşındaki Muhammet Miraç Çam, olay yerinde hayatını kaybetti.

        ARACINI BIRAKIP KAÇTI, SONRA TESLİM OLDU

        DHA'nın haberine göre kaza; saat 08.00 sıralarında, Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otomobil, bisikletiyle caddedeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Muhammet Miraç Çam’a çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan 12 yaşındaki çocuk, takla atıp asfalta düştü. Otomobilin sürücüsü, aracını bırakıp kaçtı. kaza yerinden kaçan otomobil sürücüsü 26 yaşındaki Eren K., polis merkezine giderek teslim oldu. Şüpheli sürücünün sorgusunun sürdüğü bildirildi.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolünde Muhammet Miraç Çam'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Bu arada çocuğun çorabının, otomobilin kaputuna takıldığı da görüldü. Çocuğun cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

        #Son dakika haberler
        #adana
