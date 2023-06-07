"ÇOK DEĞİŞİK BİR HAYVAN, TEK AMACI İNSANLARI KARŞIYA GEÇİRMEK"

Tuncay Akdemir isimli vatandaş, 10-15 gündür Sadık isimli köpeğin davranışlarını fark ettiğini belirterek, “Mükemmel bir hayvan. İnsanları buradan karşıya geçiriyor ve sonrasında oradan geleni bu tarafa geçiriyor. Çok değişik bir hayvan. Yolda tek kalan araçlara havlıyor ve durmadıkları için sinirleniyor. Tek görevi insanları karşıdan kaşıya geçirmek, gönüllü trafik polisi gibi” dedi.