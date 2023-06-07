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Yaya geçidinin 'Sadık' bekçisi

Ordu'da yaya geçidinde bekleyerek insanları karşı tarafa geçiren köpek adeta güvenliği sağlıyor. Vatandaşların Sadık adını verdiği köpek, sadece yaya geçidini kullananlara yardım ediyor

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İHA

  • Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaklaşık 3 ay önce bir iş yerinin önüne giden köpek, o günden bu yana yaya geçidini kullanan insanlara yardım ediyor.
  • Yaya geçidinin 'Sadık' bekçisi

    İHA'nın haberine göre vatandaşların Sadık adını verdiği köpek, trafik dedektifi gibi, yaya geçidini kullanan insanlara yardım ediyor. Gün içerisinde alışkanlık haline getirdiği işlemi sürekli olarak devam ettiren köpek, günlük yaklaşık 200 kişiyi karşıya geçiriyor, karşıdaki insanları da alıp geri getiriyor.
  • Yaya geçidinin 'Sadık' bekçisi

    Vatandaşlar, insanlara yakın geçen araçlara havlayan köpeğin bu davranışını ilk başlarda tesadüf zannettiklerini belirterek, şimdi ise alıştıklarını söylüyorlar.
  • Yaya geçidinin 'Sadık' bekçisi

    "ÇOK DEĞİŞİK BİR HAYVAN, TEK AMACI İNSANLARI KARŞIYA GEÇİRMEK"

    Tuncay Akdemir isimli vatandaş, 10-15 gündür Sadık isimli köpeğin davranışlarını fark ettiğini belirterek, “Mükemmel bir hayvan. İnsanları buradan karşıya geçiriyor ve sonrasında oradan geleni bu tarafa geçiriyor. Çok değişik bir hayvan. Yolda tek kalan araçlara havlıyor ve durmadıkları için sinirleniyor. Tek görevi insanları karşıdan kaşıya geçirmek, gönüllü trafik polisi gibi” dedi.
  • Yaya geçidinin 'Sadık' bekçisi

    "TRAFİKTE İNSANLARIN YAPAMADIĞINI KÖPEK YAPMAYA ÇALIŞIYOR"

    Emre Karakış isimli vatandaş ise köpeği ilk fark ettiğinde karşıdan karşıya geçmek isteyenlere saldıracağını düşündüğünü söyledi. Sonrasında köpeğin insanları karşıya geçirdiğini fark ettiklerini ifade eden Karakış, "Bekliyor ve insanları karşıdan karşıya geçiriyor. 
  • Yaya geçidinin 'Sadık' bekçisi

    Burada araçların durmasına bile neden olabiliyor. İnsanları koruyor, insanlar artık alıştılar. Trafikte insanların yapamadıkları hayvan burada yapmaya çalışıyor. Bir de diğer taraflarda insanların geçişlerine izin vermiyor, sadece yaya geçidini kullanıyor" şeklinde konuştu.

     

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