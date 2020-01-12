Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları normalde Güvercin ve Savaşçı yeni bölümüyle ekranlara geliyordu. Bu hafta dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Ancak bu akşam sadece Şampiyon yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Show TV, Kanal D, ATV, FOX, Star TV 12 Ocak 2020 Pazar yayın akışı ise şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Şaban Oğlu Şaban (yerli sinema)
22.00 Sümela'nın Şifresi: Temel (yerli sinema)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Hızlı ve Öfkeli 6 (yabancı sinema)
22.45 Hızlı ve Öfkeli 6 (yabancı sinema)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
19.30 Tokyo 2020 Voleybol Kadınlar Avrupa Elemeleri final karşılaşması (Canlı)
22.30 Çok Güzel Hareketler 2 - Yılbaşı Özel (tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
20.00 Zootropolis: Hayvanlar Şehri (yabancı sinema)
22.10 Kardeşim Benim 2 (yerli sinema)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber
20.00 Yaparsın Aşkım (yeni bölüm)
00.15 Yasak Elma (tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Şampiyon (yeni bölüm)
23.50 Tutunamayanlar (tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
15.45 Doğduğun Ev Kaderindir (tekrar)
20.00 O Ses Türkiye (yeni bölüm)
23.30 Eser Yenenler Show (özel bölüm)
YORUMLAR