Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 19 Haziran Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
14:30 Cam Tavanlar
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
KANAL D YAYIN AKIŞI
14:00 Aşkın Tarifi
16:15 Baht Oyunu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Harry Potter ve Sırlar Odası
23:30 Aşkın Tarifi
STAR TV YAYIN AKIŞI
13:45 Ada Masalı
16:15 En Güzel Bölüm
16:30 Menajerimi Ara
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
FOX TV YAYIN AKIŞI
15:45 Sen Çal Kapımı
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Şef Akademi
23:15 Aşk Mantık İntikam
ATV YAYIN AKIŞI
15:30 Kuruluş Osman
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
TRT 1 YAYIN AKIŞI
14:45 Yıldızların Yolu
15:55 Macaristan-Fransa
18:00 Ana Haber
18:55 Portekiz-Almanya
21:00 Kupa Akşamı
21:44 İspanya-Polonya
TV 8 YAYIN AKIŞI
14:45 Mutluluk Zamanı
17:15 Survivor Panorama
20:00 Survivor 2021
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