Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde 'yolsuzluk' davasında 6 sanığa tahliye

İstanbul’da Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nin başhekimliğine giden bazı kişiler, hastanenin bazı servislerinde bıçak parası istenerek ameliyat günlerinin öne çekildiği yönünde şikayette bulundu. Şikayetleri değerlendiren Başhekimlik, durumu Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’na bildirdi. Bunun üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olarak Mersin ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda M.F., A.A., A.Ç.B., O.B., O.Ö., Ö.A., E.Ö. ve Y.Ö. isimli şüpheliler ile birlikte hastanenin Göğüs Hastalıkları bölümünde çalışan Prof. Dr. M.M. ve Doç. Dr. V.E. ile Uzm. Dr. Y.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. İddianamede, Prof. Dr. M.M. ve Doç. Dr. V.E. ile Uzm. Dr. Y.S. hakkında 'Suç örgütü kurma' ve 'Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle irtikap' suçlarından 9 yıldan 18 yıla kadar, diğer 8 şüpheli hakkında ise 'Suç örgütüne üye olma' ve 'Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle irtikap' 7 yıldan 14 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti. Olayla ilgili açılan davanın ilk duruşması 7 Kasım'da Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görüldü. Duruşmaya 9’u tutuklu 2’si tutuksuz 11 sanık ile müşteki ve sanık avukatları katıldı.

Davanın 2'inci duruşmasında bugün şikayetçi kişilerin beyanları alındı.

'DOKTOR BİZE 'HASTANEYE BAĞIŞ YAPMANIZ LAZIM YOKSA 45- 50 GÜN BEKLERSİNİZ' DEDİ'

Doktorun kendisine hastaneye bağış yapması gerektiğini belirten şikayetçi Ali Tayyar beyanında, "V.E. benden 10 bin lira para aldı. Gaziosmanpaşa’ya gittim önce tedavi olmak için, orada yapmadılar. Sonrasında Yedikule’ye gittim. Girdiğimde randevu alamadım sektere gittik. V.E.’ye yönlendirdi bizi. Doktor bize, 'Hastaneye bağış yapmanız lazım yoksa 45- 50 gün beklersiniz' dedi. Benim de durumum acildi bu arada. Bana bazı malzemeler attı, 'ben bunları alamam gücüm yok' dedim. O da bana 'o zaman para ver makbuzunu vereceğim' dedi kağıt imzalattı. Ne yazdığını pek hatırlamıyorum. Sonrasında ameliyat oldum. Taburcu olduktan 2 gün sonra dikişler açıldı komple. Yine hastaneye gittim müdahale ettiler. V.E.'den şikayetçiyim" dedi.

'BEN V.E. HOCADAN RAZIYIM BİZİMLE ÇOK İLGİLENDİ'

Duruşmada şikayetçi olmadığını belirten müşteki Bekir Baş ise beyanında, "Babam için buradayım ilk başta Y.Ş. hocaya gittik. Bizi V.E.’ye yönlendirdi. Babam 4. Evre KOAH hastasıydı. V.E. hoca babamı inceledi ameliyat lazım dedi. Kanseri çok ilerlemişti. Bize sonuçların çıkması 1-2 ayı bulur çok sıra var dedi. V.E. hoca beni birisine yönlendirdi. Şahıs 70 bin lira istedi gönderdik. Biz de hastaneye bağış yapmak istedik aklımıza kötülük gelmedi. Ben V.E. hocadan razıyım bizimle çok ilgilendi. Yine olsa yine veririm. Şikayetçi değilim" dedi.