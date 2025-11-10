Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde 'yolsuzluk' davasında 6 sanığa tahliye | Son dakika haberleri

        Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde 'yolsuzluk' davasında 6 sanığa tahliye

        Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde 'yolsuzluk' örgütün kurucuları oldukları belirtilen Prof. Dr. M.M., Doç. Dr. V.E ve Uzm. Dr. Y.S. hakkında 9 yıldan 18 yıla kadar hapsi talep edilen davada 9'u tutuklu 11 sanık 7 Kasım'da ilk kez hakim karşısına çıktı. Bugünkü 2'inci duruşmada şikayetçi kişilerin beyanları alındı. Duruşmanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti 6 sanığın adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi. Duruşma eksik hususların giderilmesi için ertelendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2025 - 22:39 Güncelleme: 10.11.2025 - 22:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hastanede 'yolsuzluk' davasında 6 sanığa tahliye
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul’da Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nin başhekimliğine giden bazı kişiler, hastanenin bazı servislerinde bıçak parası istenerek ameliyat günlerinin öne çekildiği yönünde şikayette bulundu. Şikayetleri değerlendiren Başhekimlik, durumu Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’na bildirdi. Bunun üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olarak Mersin ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda M.F., A.A., A.Ç.B., O.B., O.Ö., Ö.A., E.Ö. ve Y.Ö. isimli şüpheliler ile birlikte hastanenin Göğüs Hastalıkları bölümünde çalışan Prof. Dr. M.M. ve Doç. Dr. V.E. ile Uzm. Dr. Y.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. İddianamede, Prof. Dr. M.M. ve Doç. Dr. V.E. ile Uzm. Dr. Y.S. hakkında 'Suç örgütü kurma' ve 'Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle irtikap' suçlarından 9 yıldan 18 yıla kadar, diğer 8 şüpheli hakkında ise 'Suç örgütüne üye olma' ve 'Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle irtikap' 7 yıldan 14 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti. Olayla ilgili açılan davanın ilk duruşması 7 Kasım'da Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görüldü. Duruşmaya 9’u tutuklu 2’si tutuksuz 11 sanık ile müşteki ve sanık avukatları katıldı.

        REKLAM

        Davanın 2'inci duruşmasında bugün şikayetçi kişilerin beyanları alındı.

        'DOKTOR BİZE 'HASTANEYE BAĞIŞ YAPMANIZ LAZIM YOKSA 45- 50 GÜN BEKLERSİNİZ' DEDİ'

        Doktorun kendisine hastaneye bağış yapması gerektiğini belirten şikayetçi Ali Tayyar beyanında, "V.E. benden 10 bin lira para aldı. Gaziosmanpaşa’ya gittim önce tedavi olmak için, orada yapmadılar. Sonrasında Yedikule’ye gittim. Girdiğimde randevu alamadım sektere gittik. V.E.’ye yönlendirdi bizi. Doktor bize, 'Hastaneye bağış yapmanız lazım yoksa 45- 50 gün beklersiniz' dedi. Benim de durumum acildi bu arada. Bana bazı malzemeler attı, 'ben bunları alamam gücüm yok' dedim. O da bana 'o zaman para ver makbuzunu vereceğim' dedi kağıt imzalattı. Ne yazdığını pek hatırlamıyorum. Sonrasında ameliyat oldum. Taburcu olduktan 2 gün sonra dikişler açıldı komple. Yine hastaneye gittim müdahale ettiler. V.E.'den şikayetçiyim" dedi.

        'BEN V.E. HOCADAN RAZIYIM BİZİMLE ÇOK İLGİLENDİ'

        Duruşmada şikayetçi olmadığını belirten müşteki Bekir Baş ise beyanında, "Babam için buradayım ilk başta Y.Ş. hocaya gittik. Bizi V.E.’ye yönlendirdi. Babam 4. Evre KOAH hastasıydı. V.E. hoca babamı inceledi ameliyat lazım dedi. Kanseri çok ilerlemişti. Bize sonuçların çıkması 1-2 ayı bulur çok sıra var dedi. V.E. hoca beni birisine yönlendirdi. Şahıs 70 bin lira istedi gönderdik. Biz de hastaneye bağış yapmak istedik aklımıza kötülük gelmedi. Ben V.E. hocadan razıyım bizimle çok ilgilendi. Yine olsa yine veririm. Şikayetçi değilim" dedi.

        Beyanda bulunan diğer müştekilerden bir kısmı sanıklar hakkında şikayetçi olurken, bir kısmı ise şikayetçi olmadığını belirtti. Müşteki beyanları sonrası sanık avukatları konuşma yaptı.

        6 SANIK TAHLİYE OLDU

        Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar A.A, O.B, O.Ö, M.F, A.Ç.B, E.A' nın adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verdi. Tutuksuz sanık Ö. A.'nın ise 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına hükmetti. Öte yandan duruşma eksik hususların giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump-Şara görüşmesi başladı
        Trump-Şara görüşmesi başladı
        TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı!
        TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı!
        Beşiktaş'tan Ersin ve Necip için açıklama!
        Beşiktaş'tan Ersin ve Necip için açıklama!
        Bahis soruşturmasında 8 isim tutuklandı!
        Bahis soruşturmasında 8 isim tutuklandı!
        Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Eren Elmalı, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!
        Eren Elmalı, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!
        10 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        10 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Fenerbahçe flaş hakem için UEFA'ya gitti!
        Fenerbahçe flaş hakem için UEFA'ya gitti!
        Sarkozy'e erken tahliye
        Sarkozy'e erken tahliye
        AKOM'dan İstanbul'a 5 günlük yağış uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul'a 5 günlük yağış uyarısı!
        Zorbay Küçük'ün idari tedbiri kaldırıldı!
        Zorbay Küçük'ün idari tedbiri kaldırıldı!
        Torpil faciası! Minik çocuk bir gözünü kaybetti!
        Torpil faciası! Minik çocuk bir gözünü kaybetti!
        Salon boş kaldı, başkanın sesi titredi
        Salon boş kaldı, başkanın sesi titredi
        Mourinho hakemin üzerine yürüdü!
        Mourinho hakemin üzerine yürüdü!
        CHP Kurultayı davasında gerekçeli karar: “Ehliyet yok”
        CHP Kurultayı davasında gerekçeli karar: “Ehliyet yok”
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Havada, karada, denizde saat: 09.05... Atamızı anıyoruz
        Havada, karada, denizde saat: 09.05... Atamızı anıyoruz
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?