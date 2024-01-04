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        Haberler Yaşam Yedikule Hisarı, FPV drone ile görüntülendi

        Yedikule Hisarı, FPV drone ile görüntülendi

        Zindanıyla nam salan, efsaneleri yüzyılları aşan, Türkiye'nin en eski açık hava müzelerinden Yedikule Hisarı, FPV drone ile görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 09:32 Güncelleme: 04.01.2024 - 09:32
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        Zindanıyla nam salıyor... Havadan görüntülendi
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        İstanbul Fatih'te bulunduğu mahalleye adını veren Yedikule Zindanları'nın temeli, Roma döneminde atıldı. Yapı, 2. Theodosius tarafından zindan olarak değil, şehre gelen krallar ve saray mensuplarını ihtişamlı şekilde karşılamak için yaptırıldı.

        İstanbul'un fethiyle Doğu Roma İmparatorluğu'ndan Osmanlı İmparatorluğu'na geçen 4 kuleye sahip yapıya, Fatih Sultan Mehmet döneminde 3 kule daha eklendi.

        Yine Fatih döneminde aralarına surlar ördürülen kulelerin birbirlerine bağlanmasıyla bir garnizon oluşturuldu. Böylelikle iki büyük imparatorluğun tarihi yapıları bütünleşmiş oldu.

        Artık Yedikule adını alarak bugünkü görünümüne kavuşan hisar, Genç Osman, Cephane, 3. Ahmet, Hazine, Zindan, Top ve Bayrak adında 7 kuleye sahip bir yapı haline geldi.

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        "3.5 ASIR BOYUNCA HAPİSHANE OLARAK KULLANILDI"

        Fatih'ten 3. Murat dönemine kadar Hazine kulesinde Osmanlı İmparatorluğu'nun hazinesinin muhafaza edildiği hisar, aynı zamanda 3,5 asır boyunca hapishane olarak kullanıldı. Hisarda bu amaçla kullanılan iki kuleden biri olan Zindan'da savaş esirleri, Genç Osman'da ise devlet adamları ve ordu mensupları hapsedildi.

        15. ve 17. yüzyıllardaki depremlerde hasar gören hisar, Doğu Roma İmparatorluğu tarafından yaptırılan 4 kuleden biri yıkıldığı için Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilen kulelerle bugünkü 6 kuleli halini aldı.

        İstanbul'a hükmetmiş imparatorluklar tarafından çeşitli amaçlar için kullanılan hisar, şimdilerde Fatih Belediyesinin kültürel etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.

        SURLARIN İHTİŞAMLI YAPISI KAYDEDİLDİ

        Türkiye'nin en eski açık hava müzelerinden Yedikule Hisarı, FPV drone ile görüntülendi.

        Dronun hisarın kapısından içeri girerek kaydettiği görüntüler, beş köşeli yıldız biçiminde tasarlanan suların ihtişamlı yapısını gözler önüne seriyor.

        Birçok şarkıya konu olan, dizi ve film çekimlerinde de kullanılan hisarın tarihi dokusunu yansıtan görüntülerde, nam salan ve efsaneleri yüzyılları aşan zindanlardan kesitler yer alıyor.

        Görüntülerde, zamana meydan okuyan Yedikule Hisarı'nın uluslararası kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapabilecek bir müzeye dönüştürülmesi için yürütülen restorasyon çalışmaları da aktarılıyor.

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        #Yedikule Hisarı
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