Kadıköy Belediyesi’nin Yeldeğirmeni Sanat’ta sezon boyunca gerçekleştireceği ücretsiz Flamenko Atölyesi’ne 12 yaş ve üzeri, kronik bir sağlık sorunu olmayan herkes katılabilecek. Atölyeler 20 Kasım Cumartesi başlayacak. Atölye programında her Perşembe Endülüs ve Flamenko tarihi, bölgelere göre Palo’lar, Flamenkocu aileleri tanıyalım gibi teorik dersler de yer alıyor. Pandemi nedeniyle kontenjanın sınırlı olduğu atölyeye katılmak isteyenlerin kayıtlarını 17 Kasım’a kadar Yeldeğirmeni Sanat’a giderek yaptırmaları gerekiyor.