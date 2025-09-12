Yemekteyiz kim kazandı? 12 Eylül Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazanan isim haftanın finalinde belli olacak. Haftanın finalinde 200 bin TL'lik büyük ödülün sahibi Zuhal Topal tarafından açıklanacak. Bugün Damla Özcan yarışacak. Peki, Yemekteyiz kim kazandı? 12 Eylül Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu?
Yemekteyiz 200 bin TL kazanan isim merak ediliyor. Yarışmacılar yemek konusunda hünerlerini sergiliyor, yarışmacılar puanları belirliyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 12 Eylül Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu?
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI
Yunus Özefe
Gamze Kiyat
Cansel Altın
Burhan Ayaz
Damla Özcan
YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI, BİRİNCİ OLDU?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu haftanın birincisi olan isim henüz netleşmedi. Haftanın finali bölümünün sonuna doğru kazanan isim belli olacak.