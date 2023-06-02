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Asgari ücret zammında alt sınır belirleniyor! 2023 Yeni asgari ücret ara zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret zammında son durum gündemdeki yerini koruyor. İlk 6 aylık enflasyon oranlarına göre belirlenecek olan asgari ücret zammı için Temmuz ayını işaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışmaların tamamlandığını açıkladı. Tarihin en büyük artışının yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, asgari ücret zammı için rakam ve tarih verdi. İşte 2023 Temmuz asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri...

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  • Yeni asgari ücret için masadaki senaryolar! 2023 Asgari ücret zammı ne kadar ve kaç TL olacak?

    Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri, milyonlarca işçi ve işverenin gündeminde yer alıyor. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük memur maaşının ise 22 bin TL olacağını açıkladı. Son dakika gelişmelerinin ardından gözler Temmuz asgari ücret ara zammına çevrildi. Tespit komisyonu tarafından belirlenecek asgari ücret zammında ilk 6 aylık enflasyon oranları belirleyici olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret zammı için rakam ve tarih verdi. İşte 2023 Temmuz asgari ücret ara zammında son durum....
  • Yeni asgari ücret için masadaki senaryolar! 2023 Asgari ücret zammı ne kadar ve kaç TL olacak?

    "ASGARİ ÜCRET YUKARIDAKİLERİNİ DE BELİRLİYOR"

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Habertürk'e Kübra Par ve Kemal Öztürk'ün sorularını yanıtladı. 

    Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

    Türkiye dolar üretemeyen bir ülke değil. İhracat yoluyla dolar üretiyor. Üretimini artırdıkça, sanayiye dayalı büyümesini yükselttikçe Türk ekonomisi kendi ihtiyacı olan doları üretebilecek bir ülkedir. Türkiye'nin petrolünü üretme imkanlarının arttığı, doğalgazını bularak devreye bağladığını dikkate aldığımızda ekonominin maliyet üzerindeki baskısının azalacağını söyleyebiliriz. Türkiye bütün ekonomik şartlar karşısında özellikle çalışanlarını koruyan sosyal politikalar uyguladı. Ekonomi büyüdü. Enflasyon karşısında emekçilerini koruyan ücret politikalarını uygulamaya soktu. Asgari ücret yukarıdaki ücretleri de belirleyen etkisi vardır. Yukarıdakiler fazla artmıyor. O yukarıdakilerinin örgütsüzlüğünün sonucudur. Türkiye'nin takip ettiği politikalar büyüme, istihdam ve üretimi artırarak yürümesini sağlayan politikalardır. Konjonktürel sorunların aşılması öncelikli meseledir. Her ekonomik büyüme, ekonomik konjonktürel durum yeni sorunlar ortaya çıkarabilir. Sosyal devlet, sosyal politikalarla çalışanların, emeklilerin durumunu korumaktır. Son olarak 700 küsur bin kamu işçisi ile toplu sözleşme yaptık. Bu çok önemli bir şey. Bu sözleşme özel sektördeki işçilere de model olarak yansıyor.
  • Yeni asgari ücret için masadaki senaryolar! 2023 Asgari ücret zammı ne kadar ve kaç TL olacak?

    ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELECEK?

    Asgari Ücret Komisyonu, işveren, işçi sendikaları ve kamu adına bizim üyesi olduğumuz bir komisyon. Bu komisyon kararları veriyor. Biz komisyon kararlarına göre değerlendiriyoruz. Şimdi benim buradan rakam açıklamam ahlaki olarak doğru olmaz. Şunu söylüyorum; 500 dolara tekabül eden bir alım gücünü Türkiye'nin asgari ücrette korumasını, sadece asgari ücretliler için değil diğer çalışanlara da yansıyor.
  • Yeni asgari ücret için masadaki senaryolar! 2023 Asgari ücret zammı ne kadar ve kaç TL olacak?

    ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Temmuz ayı asgari ücret zammı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyonla belirlenecek. Asgari ücret zammının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil, konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.
  • Yeni asgari ücret için masadaki senaryolar! 2023 Asgari ücret zammı ne kadar ve kaç TL olacak?

    TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRET ZAMMI

    Bakan Bilgin daha önce asgari ücret zammı konusunda, "Temmuz ayında asgari ücret yeniden değerlendirilecek. Biz asgari ücreti hesaplarken birkaç parametreyi dikkate alıyoruz." ifadelerini kullandı.
  • Yeni asgari ücret için masadaki senaryolar! 2023 Asgari ücret zammı ne kadar ve kaç TL olacak?

    "500 DOLAR CİVARINDA OLACAK"

    Bakan Bilgin "Asgari ücretten 1,5 yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır." ifadelerini kullandı.
  • Yeni asgari ücret için masadaki senaryolar! 2023 Asgari ücret zammı ne kadar ve kaç TL olacak?

    2023 TEMMUZ ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

    Temmuz asgari ücret zam oranı henüz belli olmadı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından gerçekleştirilen görüşmelerin ardından zam oranları netleşecek. Net ve brüt asgari ücretin Temmuz ayında açıklanması bekleniyor.
  • Yeni asgari ücret için masadaki senaryolar! 2023 Asgari ücret zammı ne kadar ve kaç TL olacak?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

    Asgari ücret, emekliye ve kamu işçilerine yapılacak zamla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

    "Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız."
  • Yeni asgari ücret için masadaki senaryolar! 2023 Asgari ücret zammı ne kadar ve kaç TL olacak?

    "HEM ENFLASYON FARKI HEM REFAH PAYI DİKKATE ALINACAK"

    Geçtiğimiz günlerde ise Giresun mitingi sırasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayında hem enflasyon farkını hem refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanlarımızı ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız." ifadelerini kullanmıştı. 
  • Yeni asgari ücret için masadaki senaryolar! 2023 Asgari ücret zammı ne kadar ve kaç TL olacak?

    2023 ASGARİ ÜCRET OCAK'TA 8 BİN 506 TL OLDU

    2023 yılı için uygulanacak net asgari ücret yüzde 54.7 artışla brüt 10 bin 8 TL, net ise 8 bin 506.8 TL oldu.

    "TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Mart 2023 Çarşamba günü gerçekleşen AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından ''Temmuz'da asgari ücrete ara zam var'' ifadelerini kullanmıştı.
  • Yeni asgari ücret için masadaki senaryolar! 2023 Asgari ücret zammı ne kadar ve kaç TL olacak?

    "GEREKİRSE ARA ZAM YAPMAKTAN GERİ DURMAYIZ" DEMİŞTİ

    Ocak ayında 2023 yılında geçerli olan asgari ücreti açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerekirse ara dönemde zam yapmaktan geri durmayız" açıklamasında bulunmuştu.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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