SON DAKİKA | Asgari ücret zammı belli oluyor! 2023 yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere bugün saat 14.00’te üçüncü kez toplanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Toplantıdan sonra bir uzlaşmaya varacağımızı daha önce dile getirdim. Ümit ediyorum hem işçilerimizin beklentilerini hem de işverenlerimizin ödeyebileceği bir sınırdaki beklentiyi gerçekleştirmiş oluruz” dedi.

Komisyon toplantısından sonra asgari ücret kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

Komisyonda işçileri temsil eden TÜRK – İŞ, 7.785 TL’lik açlık sınırını, pazarlık başlangıç rakamı olarak açıkladı. HAK – İŞ insan onuruna yaraşır bir asgari ücret talebinde bulunurken rakam telaffuz etmedi. DİSK ise asgari ücretin net 13 bin 200 lira olmasını istedi. Komisyonda işvereni temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ise “makul asgari ücret” çağrısında bulundu.

Üç büyük kent başta olmak üzere 11 büyükşehir belediyesini elinde bulunduran CHP, asgari ücretin 10.128 TL olması gerektiğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yaptığı ankette ise kamuoyunun beklentisi 7.845 TL olarak hesaplandı.

OY BİRLİĞİ SAĞLANACAK MI?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi, işveren ve hükümet 5’er kişilik üye ile temsil ediliyor ve kararlar oy çokluğu ile alınıyor. Komisyon, 2000 yılından bu yana belirlenen 23 asgari ücretten 6’sını oybirliğiyle, 17’sini ise oy çokluğuyla karara bağladı. Oy çokluğu ile karar alınan komisyon toplantılarının 2’sinde işveren kesimi, 15’inde ise işçi kesimi muhalif kaldı.

Komisyondaki işçi heyetine başkanlık eden TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, daha önce yaptığı açıklamada, “Sırtımızda yumurta küfesi yok. Beğenmediğimiz bir rakam çıkarsa, ‘bunu imzalayacaksın’ diye zorlayan da yok. İçimize sinen, toplumun büyük kesimleri tarafından kabul edilebilir bir ücret olursa seve seve imzalarız ama içimize sinmeyen bir şey olursa bunun altına imza atmayız” dedi.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE OLACAK?

Komisyonun önceki toplantılarında işçi, işveren veya hükümet tarafından masada ücret rakamı telaffuz edilmedi. Bakan Bilgin’in açıklamasına göre, bugünkü toplantıda taraflar rakamlarını söyledikten sonra karara bağlanacak.

Asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi kesintisine bu yılın başından itibaren son verildi. Belirlenecek brüt ücretten sadece yüzde 14 oranında sosyal güvenlik primi, yüzde 1 oranında da işsizlik sigortası primi işçi payı kesilecek. İşveren ise brüt ücret üzerinden yüzde 15,5 oranında sosyal güvenlik primi, yüzde 2 oranında da işsizlik sigortası primi işveren payı ödeyecek. Böylece işverenin maliyeti brüt asgari ücretin yüzde 17,5 üzerinde olacak.

Net asgari ücretin 8000 TL olması halinde temmuz ayında belirlenen 5500 TL’ye göre yüzde 45, ocak ayındaki 4.253 TL’ye göre ise yüzde 88 oranında artış yapılmış olacak. Net asgari ücretin 8.500 TL’ye çıkartılması temmuza göre yüzde 55, ocak ayına göre yüzde 100 artış anlamına gelecek.

Net ücretin 9000 TL olması halinde ise artış oranı temmuz ayına göre yüzde 64, ocak ayına göre de yüzde 112’ye ulaşacak.

Asgari ücret ne olacak? Birim: TL Mevcut Muhtemel artış senaryoları Brüt asgari ücret 6.471 9.412 9.706 10.000 10.294 10.588 SGK primi işçi payı 906 1.318 1.359 1.400 1.441 1.482 İşsizlik sigortası primi işçi payı 65 94 97 100 103 106 Net asgari ücret 5.500 8.000 8.250 8.500 8.750 9.000 SGK primi işveren payı 1.003 1.459 1.504 1.550 1.596 1.641 İşsizlik sigortası primi işveren payı 129 188 194 200 206 212 İşverene maliyet 7.603 11.059 11.405 11.750 12.095 12.441 Temmuza göre artış oranı (%) 45 50 55 59 64 Ocak ayına göre artış oranı (%) 88 94 100 106 112

İŞVEREN DESTEĞİ DEVAM EDECEK Mİ?

İşverenin maliyetini azaltmak amacıyla 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere ayda 100 TL asgari ücret desteği sağlandı. 2016 – 2021 yılları arasında da aylık 75 – 100 TL tutarında asgari ücret desteği uygulandı.

Komisyonda işveren heyetine başkanlık eden TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, ilk toplantı sonrasındaki açıklamasında asgari ücretin artırılarak devam etmesini istediklerini söyledi. Yeni asgari ücret belirlenirken işverene yapılan desteğin devam edip etmeyeceği de belli olacak.