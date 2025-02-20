"Yeni aşılarla zatürre ve atak riski azalacak"

Son yıllarda özellikle kış aylarında çok ciddi viral kaynaklı salgınlar yaşandığını dile getiren Türk Akciğer Kanseri Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Berna Kömürcüoğlu, viral enfeksiyonlardan koruyan, dünyada yeni çıkan aşıların Türkiye'de de piyasaya çıkmaya başladığını söyledi. Influenza virüsüne karşı ağır gribi ve zatürreyi önleyen mevsimsel grip aşısının yıllardır kullanıldığını anlatan Prof. Dr. Kömürcüoğlu, özellikle çocuklarda görülen Respiratuar Sinsityal Virüs'e (RSV) karşı yeni aşı geliştirildiğini anlattı.

"PİYASAYA ÇIKTI VE AŞI TAKVİMLERİNİN İÇİNE GİRDİ"

Bu enfeksiyonun çocukların yanı sıra özellikle yaşlılarda ve KOAH'lılarda hem ciddi atak hem de zatürreye neden olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kömürcüoğlu, "Bütün dünyada da ülkemizde de bir soğuk algınlığı virüsü olarak bilinen RSV'nin yeni aşısı piyasaya çıktı. Çocukların yanı sıra erişkinlerde de aşının uygulanabilir olması yeni bir gelişme. Böylece ağır KOAH atakları ve hastaneye yatmayı gerektiren zatürre hastalığı önlenebilecek. Çünkü RSV enfeksiyonu özellikle ileri yaşlarda zatürre, solunum yetmezliği ve ölümlere neden olabiliyor. Bu açıdan yeni aşı koruyucu nitelikte sayılabilir. Ülkemizde piyasaya çıktı ve aşı takvimlerinin içine girdi" dedi.

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BAZI AŞILARIN GERİ ÖDEMESİ YOK

Streptokokkus pneumonia bakterisinin neden olduğu bir enfeksiyon olarak bilinen pnömokok hastalığına karşı, Türkiye'de yıllardan beri uygulanan birkaç aşı olduğunu belirten Prof. Dr. Kömürcüoğlu, "Ancak bu aşının da daha geniş kapsamlısı çıktı. Bu aşı da diğer aşıların kapsamadığı yeni pnömokok antijenlerini da kapsıyor. Böylece tek dozla ömür boyu, uzun süre etkinlik sağlıyor" diye konuştu.

Türkiye'de aşı takvimine giren yeni aşıların bir kısmının geri ödemesi bulunmadığını söyleyen Prof. Dr. Kömürcüoğlu, Sağlık Bakanlığı'nın önümüzdeki süreçte bu aşıları da geri ödeme kapsamına almasını beklediklerini dile getirdi.

"BU AŞILARIN KORUYUCU HEKİMLİK AÇISINDAN ÖNEMİ BÜYÜK"

Yeni aşıların koruyucu hekimlik açısından önemli olduğunu anlatan Prof. Dr. Kömürcüoğlu, "Kronik hastalıklardan olan KOAH'lıları, akciğer kanserlileri ve astım hastalarını kış aylarında bu aşılarla koruyarak hastaneye başvuracak hale getirmeden, atak geçirmeden, zatürre olmadan evlerinde en iyi şekilde ayakta tedavi etmeyi amaçlıyoruz. Bu aşıların koruyucu hekimlik açısından önemi büyük. RSV'nin aşısı bütün dünyada yeni çıktı. Son birkaç senenin aşısı. 2023'te Amerika'da FDA onayı aldı. 2024'ten itibaren dünyada piyasaya çıkmaya başladı. Ülkemizde de piyasaya çıktı. Viral enfeksiyonlar için de önemli bir etken" dedi.