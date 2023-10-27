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        Haberler Magazin Yeni Bihter Farah Zeynep Abdullah'ın pozu gündem oldu! Görenler gözlerine inanamadı! - Magazin haberleri

        Yeni Bihter Farah Zeynep Abdullah'ın pozu gündem oldu! Görenler gözlerine inanamadı!

        Yayınlandığı günün üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala izlenme rekorları kıran Aşk-ı Memnu dizisi, film oluyor. Amazon Prime üzerinden yayınlanacak olan filmde Bihter karakterini Farah Zeynep Abdullah canlandırıyor. İşte ünlü güzelin Bihter hali...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2023 - 09:25 Güncelleme: 27.10.2023 - 09:25
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        2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Selçuk Yöntem, Zerrin Tekindor, Hazal Kaya gibi isimlerin yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisi film oluyor. Bu sefer Bihter karakterini ise Farah Zeynep Abdullah canlandıracak.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        Heyecanla izlenen Aşk-ı Memnu dizisi bu sefer film olarak izleyici karşısına çıkacak. Behlül'ü Boran Kuzum, Bihter'i ise Farah Zeynep Abdullah canlandıracak.

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        Merakla beklenen film 16 Kasım tarihinde Amazon Prime'da izleyici ile buluşacak. Bihter'i canlandıracak olan Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından karakterinin fotoğrafını yayınladı.

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        Filmin ilk çekileceğini duyanlar Bihter'i Beren Saat dışında başka bir isimle kabul edemeyeceklerini sosyal medyadan belli etmişlerdi. Fakat Farah Zeynep Abdullah'ın Bihter fotoğrafını görenlerden övgü dolu yorumlar geldi.

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        İşte Farah Zeynep Abdullah'ın Bihter pozu...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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