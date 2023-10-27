Yeni Bihter Farah Zeynep Abdullah'ın pozu gündem oldu! Görenler gözlerine inanamadı!
Yayınlandığı günün üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala izlenme rekorları kıran Aşk-ı Memnu dizisi, film oluyor. Amazon Prime üzerinden yayınlanacak olan filmde Bihter karakterini Farah Zeynep Abdullah canlandırıyor. İşte ünlü güzelin Bihter hali...
2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Selçuk Yöntem, Zerrin Tekindor, Hazal Kaya gibi isimlerin yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisi film oluyor. Bu sefer Bihter karakterini ise Farah Zeynep Abdullah canlandıracak.
Heyecanla izlenen Aşk-ı Memnu dizisi bu sefer film olarak izleyici karşısına çıkacak. Behlül'ü Boran Kuzum, Bihter'i ise Farah Zeynep Abdullah canlandıracak.
Merakla beklenen film 16 Kasım tarihinde Amazon Prime'da izleyici ile buluşacak. Bihter'i canlandıracak olan Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından karakterinin fotoğrafını yayınladı.
Filmin ilk çekileceğini duyanlar Bihter'i Beren Saat dışında başka bir isimle kabul edemeyeceklerini sosyal medyadan belli etmişlerdi. Fakat Farah Zeynep Abdullah'ın Bihter fotoğrafını görenlerden övgü dolu yorumlar geldi.
İşte Farah Zeynep Abdullah'ın Bihter pozu...