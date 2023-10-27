Haberler Magazin Yeni Bihter Farah Zeynep Abdullah'ın pozu gündem oldu! Görenler gözlerine inanamadı! - Magazin haberleri

Yeni Bihter Farah Zeynep Abdullah'ın pozu gündem oldu! Görenler gözlerine inanamadı! Yayınlandığı günün üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala izlenme rekorları kıran Aşk-ı Memnu dizisi, film oluyor. Amazon Prime üzerinden yayınlanacak olan filmde Bihter karakterini Farah Zeynep Abdullah canlandırıyor. İşte ünlü güzelin Bihter hali... Habertürk Giriş: 27.10.2023 - 09:25 Güncelleme: 27.10.2023 - 09:25 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Selçuk Yöntem, Zerrin Tekindor, Hazal Kaya gibi isimlerin yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisi film oluyor. Bu sefer Bihter karakterini ise Farah Zeynep Abdullah canlandıracak.

2 Şurada Paylaş!







Heyecanla izlenen Aşk-ı Memnu dizisi bu sefer film olarak izleyici karşısına çıkacak. Behlül'ü Boran Kuzum, Bihter'i ise Farah Zeynep Abdullah canlandıracak.