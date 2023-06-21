Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile 3. toplantı gerçekleştirildi ve asgari ücret netlik kazandı. Yeni asgari ücret ile brüt ve net asgari ücret tutarı merak konusu oldu. "Brüt asgari ücret 2023 ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını haberimizde paylaştık. İşte yeni brüt asgari ücret hakkında merak edilen güncel bilgiler...