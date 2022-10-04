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Yeni ev sahibinin ricasını kırmayıp, parkta yaşamaya başladı

Antalya'da oturduğu evin satılması nedeniyle yeni ev sahibinin ricasını kırmayan 51 yaşındaki 4 çocuk babası Tekin Dalmış, parkta yaşamaya başladı. Dalmış, "Ben sadece içerisinde tuvalet banyosu olan bir oda istiyorum. Ben ev istemiyorum. İşlere başvurdum, ikametgâh istiyorlar” dedi

Yeni ev sahibinin ricasını kırmayıp, parkta yaşamaya başladı
İHA

Antalya’da satılan evin yeni sahibinin ricasını kırmayarak evden çıkan adam parka taşındı. Kendisine uygun yeni kiralık ev bulamayan adam birlikte yaşadığı iki çocuğunu da ayrı yaşadığı eşinin yanına gönderdi.Parkta yaşamaya başlayan ve kimseden para istemediğini söyleyen adamın tek isteği kirasını ödeyebileceği yeni bir ev.

Antalya’nın Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesinde yaşayan evli ve 4 çocuk babası Tekin Dalmış, kiralık olarak kaldığı ev başka birisine satılınca evi yeni alan kişinin ricasının kırmayarak evden çıktı. Kendisine kalacak yeni kiralık bir ev bulamayan 51 yaşındaki Dalmış, eşyalarını mahallede bulunan parka taşıyarak burada kalmaya başladı. Daha önce 2 çocuğunu ayrı yaşadığı eşinin yanına gönderen Dalmış, kendisinin baktığı diğer çocuklarını da yaşadığı durumu görmemesi için eşinin yanına gönderdi. Mide kanserini yenerek 2 yıldır inşaatlar çalışan Dalmış, park içerisinde eşyalarının yanında kalarak kendisine uzanacak olan yardım elini bekliyor.
“Ben sadece içerisinde tuvalet banyosu olan bir oda istiyorum”

Yaşadıklarını anlatan Dalmış, “Mide kanseri tedavisi gördüm. Çok şükür yavaş yavaş hastalığımı atlattım. Bel ağrım var. Biraz yokluk görünce aile düzenim bozuldu. Eşim ayrıldı, şuan da ayrıyız. Çocuklarıma hep ben bakıyorum. 4 çocuğum var. Herkes ne kadar iyi baktığımı iyi biliyor. Çocuklarım benim her şeyim. Ben sadece içerisinde tuvalet banyosu olan bir oda istiyorum. Ben ev istemiyorum. İşlere başvurdum, ikametgâh istiyorlar” sözlerine yer verdi.

"BEN KİRAMI ÖDÜYORDUM, KİMSE BANA KİRASINI ÖDEMEDİ DİYEMEZ"

Kendisine yardım elinin uzanmasını bekleyen Dalmış, “Evin nerede olacağı fark etmez. Yanımda kalan çocuklarımın birisi 4 yaşında diğeri ilkokul 2. sınıfa gidiyor. Ben kiramı ödüyordum, kimse bana kirasını ödemedi diyemez. Evim satıldı, 2 ay beni idare ettiler. 3-5 parça eşyam vardı. Bunlar da giderse ben biterim. Allah kimseyi çaresiz bırakmasın. Benim tek istediğim çocuklarım ile birlikte olmaktır. Çocuklarım bu durumu görmesin. 3 gündür çocuklarımı göremiyorum. Kimseden para pul istemiyorum tek isteğim bir odadır” dedi.

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