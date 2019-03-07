Sosyal ağ Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, kurucusu olduğu sosyal medya platformu Facebook'u gizlilik odaklı bir platform haline dönüştürmeyi planladığını açıkladı. Yayınladığı bir blog yazısında insanların artık daha fazla gizlilik içerisinde paylaşım yapmayı istediğini belirten Zuckerberg, Facebook'u da gelecek yıllarda bu talebe göre şekillendireceğini kaydetti.

Zuckerberg, "Son 15 yılda Facebook ve Instagram insanlara bir kent meydanının dijital versiyonunda arkadaşlar, topluluklar ve ilgilerini çeken alanlarla bağlantı kurmalarına yardımcı oldu. Ancak insanlar giderek artan bir şekilde oturma odasının dijital versiyonunda gizlilik içerisinde bağ kurmak istiyorlar" dedi.

Sosyal medya devinin kurucusu, bir dizi gizliliği ihlâl skandalı nedeniyle eleştirilmişti. Zuckerberg, buna yanıt olarak sosyal medya platformunu gizliliği koruma, şifreli mesajlaşma ve güvenli veri depolama çerçevesinde şekillendirmek istediğini belirtti.

Mark Zuckerberg, Facebook'un "özel hayat ve ifade özgürlüğü gibi insan hakları konusunda kötü sicili olan ülkelerde hassas verileri depolamayacağını" belirtti.

‘BEDEL ÖDEMEYE HAZIRIZ’

Yazıda, "Bu prensibi savunmak, hizmetlerimizin bazı ülkelerde bloke edilmesi ya da başka ülkelerde yakın bir zaman içerisinde hizmet vermeye başlayamamamız anlamına gelebilir. Bu bedeli ödemeye hazırız" denildi.

Şifreli mesajlaşmanın internet üzerinden ödeme ve ticaret çerçevesinde yeni iş modelleri yaratacağını da belirten Zuckerberg, Facebook için öngördüğü bu vizyonu ne zaman uygulamaya sokacağı konusunda kesin bir tarih vermeyerek, "Birkaç yıl içinde" demekle yetindi.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, yazısında şunları ifade etti:

"İnsanların paylaştıkları bilgilerin sadece görülmesini istedikleri kişi tarafından görüldüğünü ve sonsuza kadar var olmaya devam etmediğini bilerek gizlilik içerisinde konuşabildikleri ve özgürce yaşayabildikleri bir dünya doğrultusunda çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Eğer dünyanın bu doğrultuda hareket etmesine yardımcı olabilirsek, yarattığımız farklılıktan gurur duyacağım."

KULLANICI SAYISI 2.3 MİLYARI AŞTI

Sosyal ağ Facebook, kullanıcı verilerini şirketlere satmak, bu verilerin usulsüz kullanımını denetlememek, telefonlarına sosyal medya platformunun uygulamasını yükleyen kişilerin cep telefonu konuşmalarını ve kısa mesaj kayıtlarını tutmakla suçlanmıştı.

NE SKANDALLAR NE DE SIZINTILAR HIZINI KESTİ

2018 yılını Cambridge Analytica başta olmak üzere veri skandalları ve gizlilik tartışmalarının gölgesinde geçiren Facebook, buna karşın kullanıcı sayısını artırmaya devam etmişti. Facebook verilerine göre, geçen yıl ayda en az bir kez siteye giren kullanıcı sayısı yüzde 9 artarak 2.32 milyar kişiye ulaştı.



