Yeni Gelin’in Cumartesi akşamı ekrana gelecek 55. bölümünde Bozok gençleri, bir tatili daha belaya çevirmeyi başarmış, Pamukkale’de başladıkları tatil, ıssız bir adada devam etmektedir. Oraya nasıl düştükleriyle ilgili kimsenin bir fikri yoktur. Çetin yaşam koşullarında hayatta kalmaya, direnmeye çalışırlar. Bunun, kimin oyunu olduğu ortaya çıksa da kurtuluşun yolunu bulamazlar. Ateş yakmak, su bulmak, yiyecek bulmak, bunların hepsi birer işkenceye dönüşmüştür. Hepsi birer oyunun içinde gibidir. Siverekli, hepsini bu oyuna hapsetmiştir. Bozok gençlerinin sabrı tükendikçe Siverekli daha da keyiflenmekte, oyunun aksiyonunu arttırmaktadır. Bu oyunun galibi kim olacaktır? Bizimkiler, bu oyundan kurtulmanın yolunu bulabilecek midir? Yoksa Siverekli, hepsini alt etmeyi başarabilecek midir? Bozok gençleri, ıssız adada hayatta kalma mücadelesi verirken Bozok Konağı’nda da işler sarpa sarmıştır. Kalender, başlarındaki belayı savuşturmaya çalışırken eşlerinin gündemleri çok başkadır. Her biri kendine birer hedef koymuşlardır. Fakat Möhteber, hedefini o kadar yükseğe çıkarır ki tüm konak şok olur. Möhteber, belediye reisliğine adaylığını koyacaktır. Kalender, buna sonuna kadar karşı çıkar. Möhteber, Kalender Ağa’yı karşısına almayı göze alabilecek midir? Yoksa Kalender Ağa’yı dinleyip sevdasından vazgeçecek mi?

Yapımcılığını'nun üstlendiği,'de başrollerindekive’nin yanı sıravegibi usta oyuncular da yer alıyor.

Yeni Gelin merakla beklenen yeni bölümüyle Cumartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

İşte "Yeni Gelin"in 55. Bölüm 2. Tanıtımı!

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