18 ŞUBAT PAZARTESİ
ABD Borsaları ‘Washington'un Doğum Günü' nedeniyle kapalı olacak.
Yurt içinde Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) saat 10:00'da açıklayacağı ocak ayı konut satışları ve saat 14.30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) duyurucağı konut fiyat endeksi takip edilecek.
2018'de konut satışları yüzde 2.4 azaldı, yabancıya sonut satışı yüzde 78.4 arttı
Türkiye genelinde 2018 yılında 1 milyon 375 bin 398 konut satış sonucu el değiştirdi. Konut satışları 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2.4 azaldı. Türkiye genelinde 2018 yılında yabancılara 39 bin 663 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 78.4 oranında arttı.
Hedonik konut fiyat endeksi kasımda yüzde 0.34 arttı
Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE) (2010=100),2018 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0.34 oranında artarak 227.65 seviyesinde gerçekleşti.
TÜİK saat 10:00'da ocak ayı yur tdışı üretici fiyat endeksini duyuracak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı saat 17:30'da ocak ayı Merkezi Yönetim Borç Stoku, Kamu Kuruluşlarının Hazine Garantisiz Dış Borç ve Merkezi Yönetim İç Borç İstatistiklerini açıklayacak.
Fed tutanakları açıklanacak
Saat 22.00'de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 29-30 Ocak toplantısının tutanakları yayımlanacak. Fed yılın ilk toplantısında faizleri beklendiği gibi 2.25-2.50 aralığında sabit bırakmıştı. Açıklamalarda da, güvercin bir Fed dikkat çekmişti. Banka önceki politika metninde yer alan "daha fazla kademeli artış" ifadesini kaldırmış ve adım atmadan önce "sabırlı" olacağını söylemişti.
21 ŞUBAT PERŞEMBE
Global piyasalarda Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) günü. Avrupa ve ABD'de imalat ve hizmetler PMI rakamları açıklanacak.
22 ŞUBAT CUMA
Saat 10:00'da şubat ayı kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi ve hizmet sektörü güven endeksi açıklanacak.
Kapasite kullanımı ocak ayında arttı
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı ocak ayında bir önceki aya göre 0.3 puan artarak yüzde 74.4 oldu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) saat 10:00'da ocak ayında kurulan ve kapanan şirketleri açıklayacak.
TÜİK saat 10:00'da 2018 yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nın sonuçlarını duyuracak.
Almanya'nın dördüncü çeyrek büyüme rakamları ve Şubat ayına yönelik IFO verileri takip edilecek.
Euro Bölgesinde enflasyon rakamları saat 13:00'te ilan edilecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.