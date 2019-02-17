18 ŞUBAT PAZARTESİ



ABD Borsaları ‘Washington'un Doğum Günü' nedeniyle kapalı olacak.



Yurt içinde Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) saat 10:00'da açıklayacağı ocak ayı konut satışları ve saat 14.30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) duyurucağı konut fiyat endeksi takip edilecek.

2018'de konut satışları yüzde 2.4 azaldı, yabancıya sonut satışı yüzde 78.4 arttı



Türkiye genelinde 2018 yılında 1 milyon 375 bin 398 konut satış sonucu el değiştirdi. Konut satışları 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2.4 azaldı. Türkiye genelinde 2018 yılında yabancılara 39 bin 663 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 78.4 oranında arttı.



Hedonik konut fiyat endeksi kasımda yüzde 0.34 arttı

Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE) (2010=100),2018 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0.34 oranında artarak 227.65 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Saat 10:00'da Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri 2010-2017 verilerini açıklayacak.TCMB de saat 10:00'da Aralık 2018 itibariyle Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu'nu açıklayacak.Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, Kasım ayında 213.3 milyar dolar olduİngiltere'de işsizlik oranı TSİ 12.30'da açıklanacak.Saat 10:00'da TÜİK/TCMB Tüketici Güven Endeksi şubat ayı verileri belli olacak.Tüketici güven endeksi, Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0.9 azaldı; Aralık ayında 58.7 olan endeks Ocak ayında 58.2 oldu.

TÜİK saat 10:00'da ocak ayı yur tdışı üretici fiyat endeksini duyuracak.

Ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE),2018 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1.32 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 33.45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33.45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35.70 artış gösterdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı saat 17:30'da ocak ayı Merkezi Yönetim Borç Stoku, Kamu Kuruluşlarının Hazine Garantisiz Dış Borç ve Merkezi Yönetim İç Borç İstatistiklerini açıklayacak.

Fed tutanakları açıklanacak



Saat 22.00'de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 29-30 Ocak toplantısının tutanakları yayımlanacak. Fed yılın ilk toplantısında faizleri beklendiği gibi 2.25-2.50 aralığında sabit bırakmıştı. Açıklamalarda da, güvercin bir Fed dikkat çekmişti. Banka önceki politika metninde yer alan "daha fazla kademeli artış" ifadesini kaldırmış ve adım atmadan önce "sabırlı" olacağını söylemişti.



21 ŞUBAT PERŞEMBE



Global piyasalarda Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) günü. Avrupa ve ABD'de imalat ve hizmetler PMI rakamları açıklanacak.



22 ŞUBAT CUMA



Saat 10:00'da şubat ayı kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi ve hizmet sektörü güven endeksi açıklanacak.

Kapasite kullanımı ocak ayında arttı

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı ocak ayında bir önceki aya göre 0.3 puan artarak yüzde 74.4 oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) saat 10:00'da ocak ayında kurulan ve kapanan şirketleri açıklayacak.

TÜİK saat 10:00'da 2018 yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nın sonuçlarını duyuracak.

Almanya'nın dördüncü çeyrek büyüme rakamları ve Şubat ayına yönelik IFO verileri takip edilecek.



Euro Bölgesinde enflasyon rakamları saat 13:00'te ilan edilecek.