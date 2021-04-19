En çok satan modeli Türkiye'ye geldi 0:00 / 0:00

Hyundai’nin ilk kez 1990 yılında tanıtılan modeli Elantra, yeni nesli ile Türkiye'de satışa sunuldu. 30 yılda 15 milyon adetten fazla satılan c-segment sedan modelin, markanın en çok satılan otomobili olduğu belirtildi.

Öncelikli olarak Amerika, Kore, Çin ve diğer Asya pazarları göz önünde bulundurularak hazırlandığı belirtilen yedinci nesil Elantra'nın Türkiye’de daha sportif ve aynı zamanda farklı bir tasarım çizgisine sahip sedan araç isteyen bireysel müşterilere ulaşmayı hedeflediği kaydedildi.

CN7 model kodlu yeni Elantra, Hyundai'nin Parametrik Dinamik adını verdiği yeni tasarım kimliğini yansıtıyor. Otomobilde bu tasarım anlayışı kapsamında geniş kademeli yeni tip ızgara ve entegre farlar yer alıyor. Arka taraftaki uzunlamasına konumlandırılan stop lambalar da otomobilin başlıca tasarım özellikleri arasında yer alıyor.

BOYUTLARI ARTTI

Verilen bilgiye göre, nesil değişimi ile birlikte yeni Elantra’nın toplam uzunluğu 30 mm ve dingil açıklığı da 22 mm artarken toplam genişlik ise 25 mm artırılmış durumda. Aracın yüksekliğinin 10 mm alçaldığı ve ön kaputun ise 50 mm geriye doğru kaydırıldığı belirtildi.

Otomobilin bagaj hacmi, bir önceki jenerasyona göre 16 litre daha fazla alan sunarak 474 litreye çıkarken, arka sıradaki diz mesafesinin de yine bir önceki modele göre 58 mm daha fazla olduğu bilgisi paylaşıldı.

Aracın kokpitinde ise birbirine bağlanmış 10,25 inçlik iki ekrandan oluşan geniş bilgi ekranı ve gösterge ekranı dikkat çekiyor. Açılı dokunmatik ekranın haricinde, kokpitin sürücüye doğru bir şekilde konumlandırıldığı da fark ediliyor.

Yapılan açıklamaya göre, Elantra'nın koltukları siyah, bej ve açık gri olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile sunuluyor ve en üst donanım seviyesi Elite Plus’ta deri olarak geliyor.

1.6 LİTRELİK BENZİNLİ MOTOR İLE GELDİ

Yeni Elantra, Türkiye’de ilk etapta tek motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. Araç, 123 beygir 1.6 litre atmosferik beslemeli motor ve CVT veya 6 ileri manuel şanzıman ile satın alınabiliyor. Manuel şanzımanın ise sadece Style donanım seviyesinde sunulduğunu belirtelim. Aracın üstten çift eksantrikli motoru ise, çok noktadan enjeksiyonlu yakıt püskürtme sistemi (MPI) özelliğine sahip.

Türkiye’de “Style”, “Style Comfort”, “Smart”, “Elite” ve “Elite Plus” olmak üzere beş farklı donanım seviyesiyle satışına başlanan otomobilde Dual LED farlar, LED gündüz sürüş farları, uzunlamasına yerleştirilen H formundaki LED arka lambalar, açılabilir tavan, 17 inç alüminyum alaşımlı jantlar, elektronik park freni, akıllı hız sabitleyici, kablosuz şarj sistemi, yağmur sensörü, ön çarpışma uyarı sistemi, şeritte kalma ve takip uyarı sistemi ve 10.25 inç bilgi ekranı gibi donanımlar yer alıyor.

Türkiye pazarında tek motor ve beş farklı donanım seviyesiyle satılan yeni Elantra'nın lansmana özel başlangıç fiyatı 231 bin 500 TL olarak açıklandı. Otomobilin en üst donanım seviyesi olan Elite Plus'ta ise fiyatlar 410 bin TL seviyesini buluyor.

'YENİ MODEL ATAĞINI BAŞLATTIK'

Yeni Elantra hakkında açıklamalarda bulunan Hyundai Assan Başkanı Sangsu Kim, "Hyundai'nin dünya çapında en çok tercih edilen modeli olan Elantra, 30 yılda 250'den fazla ödül aldı. Umarım yeni Elantra, Türk halkı tarafından da sevilir ve dünya çapındaki milyonlarca mutlu Elantra sürücüsü gibi mirasını bu topraklarda da devam ettirir" dedi.

Satışa sunulan yeni modelle ilgili görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel ise, "Yeni Elantra ile birlikte model atağımızı bugün itibariyle başlatıyoruz. Amacımız, Elantra ile sedan sınıfında fark yaratmak. Çünkü, geleneksel çizgilerden ve birbirine benzer modellerden sıkılan müşterilerimize daha farklı duruş sergileyen, hem cesur hem de modern bir otomobil sunmanın tam zamanı. Sadece Elantra değil, arkaya arkaya satışa sunacağımız sıra dışı ve estetik modellerimizle iddiamızı artırıyoruz" ifadelerini kullandı.