Apple’ın merakla beklenen yeni iPhone modelleri olan iPhone Xs, Xs Max ve iPhone XR'nin tanıtılmasının ardından gözler ne zaman satışa çıkacağına çevrildi.

Apple'ın etkinlikte yaptığı duyuruya göre 14 Eylül tarihinden itibaren ön siparişe açılacak olan yeni iPhone'lar, 21 Eylül'den itibaren satışa çıkacak. ABD'li teknoloji devinin yeni iPhone modellerini ilk olarak aralarında ABD, Almanya, Fransa, Kanada ve Japonya'nın yer aldığı 30 ülkede satışa sunacak.

İLK 59 ÜLKEDE TÜRKİYE YOK

Bu tarihin ardından 28 Eylül itibariyle yeni iPhone modelleri 29 ülkede daha piyasaya girecek. Ancak Türkiye bu ilk iki grup arasında yer almayacak.

iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone XR'nin tüketicilere buluşacağı ilk 59 ülke arasında bulunmayan Türkiye'de yeni iPhone modellerinin ne zaman satışa çıkacağı henüz açıklanmadı. Ancak yeni iPhone'ların Xs ve Xs Max modellerinin kasım ayı içerisinde, iPhone XR'nin ise takip eden ayda Türk tüketicilerle buluşturulacağı tahmin ediliyor.

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