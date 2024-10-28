28 Ekim Pazartesi günü Kabine Toplantısı var mı sorusu yeni haftaya girilmesiyle birlikte milyonların gündemindeki yerini aldı. Kritik toplantıda İsrail'in bölgedeki saldırıları, TUSAŞ’a yönelik terör saldırısına ilişkin gelişmeler ve ekonomideki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor. Toplantı sonrası Kabine kararları için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıklamasında olacak. Peki, yeni Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, 28 Ekim Pazartesi Kabine Toplantısı gündemi ve konuları...