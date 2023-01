The Guardian'a göre, Prens Harry, kitabında şu ifadeleri kullanmıştı: "Elindeki su bardağını bir yere bıraktı, bana başka bir şekilde seslendi ve üzerime yürüdü. Her şey çok hızlı gerçekleşti. Çok hızlı. Yakamdan tuttu, kolyemi kopardı ve beni yere fırlattı. Köpeğin mama kabının üzerine düştüm ve kırılan kabın parçaları sırtıma battı. Bir an sersemlemiş halde öylece kaldım, sonra ayağa kalktım ve ona gitmesini söyledim." Prens William'ın daha sonra küçük erkek kardeşine karşılık vermesi için meydan okuduğu ancak Harry’nin karşılık vermediği belirtilen kitabın nüshasında, William’ın daha sonra olay yerine üzgün bir şekilde geri dönerek özür dilediği ve kardeşinden Meghan'a kendisine saldırdığını söylememesini istediği ifade edildi.