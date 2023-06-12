Fransız otomotiv üreticisi Renault’un B-segment modeli Clio görünüm tazeledi.

Makyaj operasyonu geçiren otomobilin lansmanı, Renault’un Fransa genel merkezi tarafından modelin üretim üssü olan Türkiye’de yapıldı.

İstanbul’da gerçekleşen lansmanda Renault’un global yöneticileri de hazır bulundu.

Bu kapsamda konuşma fırsatı bulduğumuz Renault CEO’su Fabrice Cambolive, Türkiye’nin kendileri açısından her zaman öncelikli bir pazar olduğunu ve Bursa’daki Oyak-Renault fabrikasına yönelik yeni planları olduğunu anlattı.

Bu planların, geçmişte çokça konuşulan fakat henüz resmi bir açıklama yapılmayan Dacia Duster ile ilgili olup olmadığını sorduğumuz Cambolive, kapıyı açık bıraktı.

Fransız CEO, “Bugün Clio için buradayım. Yıl sonunda Türkiye’ye tekrar geleceğim ve bu ziyaretim Türkiye’ye yönelik bir strateji açıklaması için olacak. Bunun muhtemelen üretim ile ilgili olacağını söyleyebilirim” dedi.

Cambolive, Bursa’da yeni üretilecek modelin Renault yada Dacia’dan hangisinin logosunu taşıyacağına yönelik sorumuza ise, “Bunun için henüz erken” demekle yetindi.