Yeni ve zamlı apartman görevlisi maaşı araştırmaları hız kazandı. 5 Temmuz'da TÜİK tarafından açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkı ile emekli ve memur maaşlarına zam gelirken, apartman görevlisi maaşları da artış gösterecek. 2023 yılının ilk 6 aylık enflasyon farkı ile refah payı hariç kesinleşecek olan zam oranları için TÜİK'ten gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. İşte 2023 Temmuz en düşük apartman görevlisi kapıcı maaşı hakkında detaylar...