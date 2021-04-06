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Yeni yasaklar gelecek mi? Koronavirüs kısıtlamaları artacak mı? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da...

Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayılarında hızla artış göstermesi nedeniyle yeniden tedbirler alınmaya başlandı. Son olarak 29 Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda yeni yasaklar getirilmişti. Peki vaka sayısının 50 bin sınırına yaklaşması nedeniyle yeni kısıtlamalar gelecek mi?

Yeni yasaklar gelecek mi? Koronavirüs kısıtlamaları artacak mı? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da...

Korona virüsü vaka sayılarında son günlerde yaşanan yükseliş ve korona mutasyonuna 17 ilimizde rastlanmasıyla ilgili haberler sonrasında "Kısıtlamalar kalkacak mı? Yeni yasaklar gelecek mi? " sorularının cevabı merak edilip araştırılıyor. Bilim Kurulu sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından önemli açıklamalar geldi. İşte, detaylar...

YENİ YASAKLAR GELECEK Mİ?

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre günlük vaka sayısı 50 bine yaklaşırken, kısa sürede bir kez daha yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında ciddi yasakların gelebileceği iddia ediliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN UYARMIŞTI

Korona virüs salgınında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hasta sayısında büyük artış yaşanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada tüm vaka sayılarını paylaşmıştı.

Bakan Koca’nın tüm vaka sayılarını açıklamasının ardından günlük vaka sayısı 40 binin üzerine çıktı. Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu sonrası yaptığı açıklamada vaka sayılarının artması durumunda yeni tedbirlerin uygulanabileceğinin altını çizmişti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası Üsküdar'da yaptığı açıklamada vaka sayılarının artması durumunda yeni tedbirlerin alınmasının kaçınılmaz olacağının altını çizdi.

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