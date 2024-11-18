Yeni yetenekler de 'Suç ve Ceza Film Festivali’nde izleyicilerle buluşacak

22 - 28 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, filmleri Cannes, Venedik, New York Tribeca, Selanik, Göteborg, Zürih, Bosna ve başka birçok festivalde gösterilen, ödüller kazanan, dünya sinemasının yeni yeteneklerini izleyiciyle buluşturmak için geri sayıma başladı.

Prof. Dr. Adem Sözüer'in başkanlığında, Prof. Dr. Bengi Semerci'nin direktörlüğünde düzenlenecek olan 14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin 'Uluslararası Yarışması’nda jüri üyeliği yapacak olan iki yönetmen Rusudan Glurjidze ile Assel Aushakimova da, yarışma dışı gösterilen filmlerinin Cinewam’daki Türkiye prömiyerlerine katılacak.

Film gösterimleri sonrasında yönetmen, yapımcı ve oyuncuların katılımıyla gerçekleşecek soru - cevap seansları izleyicilere dünyamızı saran adaletsizliğe, baskıya ve manipülasyona itirazı olan sinemacıları tanıma olanağı tanıyacak. Kadıköy Sineması ve CineWAM Nişantaşı City’s’deki tüm seanslar için öğrenci biletleri 20 TL, tam biletler 75 TL olarak biletinial üzerinden satışta. İBB Beyoğlu Sineması’ndaki gösterimler ücretsiz olacak.

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'Ceviz Yaprakları Sarardığında' 14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde adalet teması etrafında birleşen, dünyanın farklı coğrafyalarından, dünyanın önemli festivallerinde gösterilmiş ve ödüllerle dönmüş yapımları izleyiciyle buluşturacak olan 'Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alan 'Ceviz Yaprakları Sarardığında' filminin gösterimi sonrasında yönetmen Mehmet Ali Konar ve oyuncu Korkmaz Arslan izleyicilerle buluşacak. Dünya prömiyerini Göteborg Film Festivali’nde yapan film, Türkiye prömiyerini, festival kapsamında yapacak. Kürt coğrafyasında geçen bir baba - oğul hikâyesi sunan film, 23 Kasım’da saat 19.00’da CineWAM Nişantaşı City’s’de, 24 Kasım’da saat 16.30’da Kadıköy Sineması’nda gösterilecek. Yarışmada Türkiye’den yer alan bir diğer yapım olan Gecenin Kıyısı gösterimi de yönetmen Türker Süer’in katılımıyla gerçekleşecek. Venedik Film Festivali Yönetmenlerin Günleri bölümünde dünya prömiyerini yapan, Toronto, Valladolid ve Selanik film festivallerine seçilen Gecenin Kıyısı, anti-militarist yaklaşımı ve Ahmet Rıfat Şungar ile Berk Hakman’ın performanslarıyla öne çıkıyor. Film 24 Kasım’da saat 19.00’da CineWAM Nişantaşı City’s’de, 25 Kasım’da saat 16.30’da Kadıköy Sineması’nda beyazperdede olacak.

'Hayaletler' Yarışmanın gerçek olaylara dayanan filmlerinden 'Hayaletler' / Ghost Trail gösteriminde yönetmen Jonathan Millet izleyicilerin sorularını yanıtlamak üzere salonda olacak. Cannes Film Festivali Altın Kamera adayı olan ve Eleştirmenlerin Haftası’nın açılışını yapan film, yönetmenin ilk uzun metraj filmi. Suriye’deki savaşa yol açan baskı rejiminin mağdurlarından birinin adaleti sağlama çabasına odaklanan film, 25 Kasım’da saat 19.00’da CineWAM Nişantaşı City’s’de, 26 Kasım’da saat 16.30’da Kadıköy Sineması’nda gösterilecek. REKLAM

'Kırmızı Çocuklar' Locarno Film Festivali Bugünün Sinemacıları bölümünde dünya prömiyerini yapan ve Vancouver Film Festivali’nde İzleyici Ödülü kazanan festivalin yarışma filmlerinden 'Kırmızı Çocuklar' / Red Path gösterimi yönetmen Lotfi Achour’un katılımıyla gerçekleşecek. Terörizm ve terörizmle yetersiz mücadelenin sonuçlarına odaklanan bu çok katmanlı film, Türkiye prömiyerini festivalde yapacak. Film, 26 Kasım’da saat 19.00’da CineWAM Nişantaşı City’s’de, 27 Kasım’da saat 19.00’da Kadıköy Sineması’nda gösterilecek.

'Boşluktaki Bedenler' Selanik Film Festivali, Prizren Film Festivali ve Kopenhag Film Festivali'nde ödüller kazanan hibrit belgesel Boşluktaki 'Bedenler' / Stray Bodies gösterimi sonrasında yapımcı Ivan Madeo yarışma heyecanı yaşayan belgesele dair merak edilenleri yanıtlayacak. AB üyesi devletlerin kürtaj, tüp bebek ve ötanazi yasalarındaki tutarsızlıklar nedeniyle bir ülkeden diğerine giden kadınları takip eden film, 27 Kasım’da saat 19.00’da CineWAM Nişantaşı City’s’de, 28 Kasım’da saat 16.30’da Kadıköy Sineması’nda izleyiciyle buluşacak.

'Hain' Ivan Madeo, Türkiye prömiyerini festivalin 'Adalet Terazisi' bölümü kapsamında yapacak Michael Krummenacher imzalı Hain / The Traitor filminin de yapımcısı olarak gösterime katılacak. İkinci Dünya Savaşı sırasında prensipte tarafsız olan İsviçre’nin tarihinden az bilinen bir kesiti, idam edilen ilk İsviçre vatandaşı Ernst Schrämli’nin gerçek yaşam öyküsünü temel alan film, 27 Kasım’da saat 21.30’da CineWAM Nişantaşı City’s’de, 28 Kasım’da saat 14.00’da Kadıköy Sineması’nda izleyiciyle buluşacak. REKLAM

'Tanrıların Arasında' Venedik Eleştirmenler Haftası ödüllü ilk uzun metrajlı filmi 'No One's Child' ile tanınan Vuk Ršumović, Saraybosna Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan son filmi 'Tanrıların Arasında' / Dwelling Among the Gods gösterimi sonrası filme dair soruları yanıtlayacak. Türkiye prömiyerini festival kapsamında yapacak film, göçmenliğe ve kadınlığa dair sahici ve çarpıcı bir yapım. 'Adalet Terazisi' bölümü filmlerinden 'Tanrıların Arasında', 25 Kasım’da saat 19.00’da Kadıköy Sineması’nda, 26 Kasım’da saat 21.30’da CineWAM Nişantaşı City’s’de gösterilecek.

'Antika' Rusudan Glurjidze, Venedik Film Festivali’nde prömiyerini yapan ikinci uzun metraj filmi 'Antika' / The Antique’in 25 Kasım’da saat 21.30’da CineWAM Nişantaşı City’s’de gerçekleşecek gösterimine katılacak. Türkiye’de ilk kez festivalde 'Adalet Terazisi' bölümünde izleyiciyle buluşacak Gürcistan’ın Oscar adayı film Rus hükümetinin Gürcüleri sınır dışı ettiği 2006'ya uzanıyor ve gerçek olaylardan esinleniyor.

'Bisiklet Satrancı' Festivalin bu yıla özel bölümlerden 4. Kuvvet Direniyor’da yer alan 'Bisiklet Satrancı' / Bikechess filminin 24 Kasım’da saat 14.00’da CineWAM Nişantaşı City’s’de gerçekleşecek gösterimi sonrası Kazak yönetmen Assel Aushakimova izleyicilerin sorularını yanıtlamak üzere salonda olacak. Bu yıl ilk kez gösterildiği Tribeca Film Festivali’nden 'En İyi Uluslararası Film Ödülü' ile dönen 'isiklet Satrancı', devlet televizyonunda çalışan bir muhabir ve kameraman üzerinden medyanın nasıl güçlü bir propaganda aracına dönüşebileceğini ve meslek etiğinin yok edilebileceğini absürd bir mizahla anlatıyor.

'İbrahim' 'Altın Terazi Uluslararası Kısa Metraj Film Yarışması’nda yer alan Yakup Tekintangaç’ın yönettiği ve dünya prömiyerini prestijli Oberhausen Film Festivali’nde yapan kurmaca kısa film 'Morî', Atakan Yılmaz’ın yönettiği 'Merhaba Anne, 'Benim', 'Lou Lou', Elnaz Ghaderpour ile Reza Gamini’nin yönettikleri İran yapımı 'İbrahim' / Abraham ve Cansu Baydar’ın dünya prömiyerini Venedik Film Festivali’nin Orizzonti bölümünde yapan ve Antalya’dan 'En İyi Kısa Film' Ödülü alan filmi 'Neredeyse Kesinlikle Yanlış' gösterimleri yönetmenlerin katılımıyla gerçekleşecek. Filmlerin gösterimleri 26 Kasım ve 27 Kasım’da saat 14.00 ve 16.30 seanslarında İBB Beyoğlu Sineması’nda ücretsiz olarak perdede olacak.