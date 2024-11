Yeni yetenekler de 'Suç ve Ceza Film Festivali’nde izleyicilerle buluşacak

22 - 28 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, filmleri Cannes, Venedik, New York Tribeca, Selanik, Göteborg, Zürih, Bosna ve başka birçok festivalde gösterilen, ödüller kazanan, dünya sinemasının yeni yeteneklerini izleyiciyle buluşturmak için geri sayıma başladı.

Prof. Dr. Adem Sözüer'in başkanlığında, Prof. Dr. Bengi Semerci'nin direktörlüğünde düzenlenecek olan 14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin 'Uluslararası Yarışması’nda jüri üyeliği yapacak olan iki yönetmen Rusudan Glurjidze ile Assel Aushakimova da, yarışma dışı gösterilen filmlerinin Cinewam’daki Türkiye prömiyerlerine katılacak.

Film gösterimleri sonrasında yönetmen, yapımcı ve oyuncuların katılımıyla gerçekleşecek soru - cevap seansları izleyicilere dünyamızı saran adaletsizliğe, baskıya ve manipülasyona itirazı olan sinemacıları tanıma olanağı tanıyacak. Kadıköy Sineması ve CineWAM Nişantaşı City’s’deki tüm seanslar için öğrenci biletleri 20 TL, tam biletler 75 TL olarak biletinial üzerinden satışta. İBB Beyoğlu Sineması’ndaki gösterimler ücretsiz olacak.

'Tanrıların Arasında'

Venedik Eleştirmenler Haftası ödüllü ilk uzun metrajlı filmi 'No One's Child' ile tanınan Vuk Ršumović, Saraybosna Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan son filmi 'Tanrıların Arasında' / Dwelling Among the Gods gösterimi sonrası filme dair soruları yanıtlayacak. Türkiye prömiyerini festival kapsamında yapacak film, göçmenliğe ve kadınlığa dair sahici ve çarpıcı bir yapım. 'Adalet Terazisi' bölümü filmlerinden 'Tanrıların Arasında', 25 Kasım’da saat 19.00’da Kadıköy Sineması’nda, 26 Kasım’da saat 21.30’da CineWAM Nişantaşı City’s’de gösterilecek.