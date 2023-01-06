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Yeni yılın ilk Cuma hutbesi yayınlandı! 6 Ocak Cuma hutbesi konusu

Cuma hutbesinin konusu her hafta olduğu gibi bu hafta da farklı konuda belirlendi. 2023 yılının ilk Cuma hutbesi konusu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "Besmele: berekete açılan kapı" olarak belirlendi. İşte, 6 Ocak 2023 Cuma hutbesi konusu...

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  • Yeni yılın ilk Cuma hutbesi yayınlandı! Diyanet İşleri Başkanlığı 6 Ocak 2023 Cuma hutbesi konusu nedir?

    Yeni yılın ilk Cuma hutbesi konusu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. 6 Ocak Cuma hutbesi konusu "Besmele: berekete açılan kapı" konusu oldu. Bu mübarek günde camilere akın edecek binlerce Müslüman haftanın Cuma hutbesi konusunu dinleyecek. İşte, Cuma Hutbesi tam metni...
  • Yeni yılın ilk Cuma hutbesi yayınlandı! Diyanet İşleri Başkanlığı 6 Ocak 2023 Cuma hutbesi konusu nedir?

    6 OCAK CUMA HUTBESİ KONUSU

    Allah âdın zikredelim evvelâ

    Vâcib oldur cümle işde her kulâ

    Allah âdın her kim ol evvel anâ

    Her işi âsân ide Allah anâ

    Her nefesde Allah âdın di müdâm

    Allah âdıyle olur her iş tamâm
  • Yeni yılın ilk Cuma hutbesi yayınlandı! Diyanet İşleri Başkanlığı 6 Ocak 2023 Cuma hutbesi konusu nedir?

    Muhterem Müslümanlar!

    Peygamber Efendimiz (s.a.s)'e duyulan sevgi ve bağlılığın, muhabbet ve sadakatin özlü bir ifadesi olan Mevlid-i Şerife, bu mısralarla başlanmıştır. Âlemlere rahmet Peygamber Efendimiz (s.a.s), "Yüce Allah'ı anarak başlamayan her meşru söz veya iş, bereketsiz ve sonuçsuzdur." buyurarak, her sözümüze ve her işimize Besmele ile başlamamızı öğütlemiştir.
  • Yeni yılın ilk Cuma hutbesi yayınlandı! Diyanet İşleri Başkanlığı 6 Ocak 2023 Cuma hutbesi konusu nedir?

    Öyleyse geliniz, Besmele ile başlayalım söze. Bismillâhirrahmânirrahîm diyelim aşk ile vecd ile. Besmele ile sığınalım Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın engin rahmetine, sonsuz mağfiretine. Zira Besmeledir hayatımıza anlam katan; Besmeledir bizlere kulluğumuzu hatırlatan. Besmeledir sözümüzü güzelleştiren; Besmeledir işimizi bereketlendiren.
  • Yeni yılın ilk Cuma hutbesi yayınlandı! Diyanet İşleri Başkanlığı 6 Ocak 2023 Cuma hutbesi konusu nedir?

    Aziz Müminler!

    Besmele ile başladı tüm peygamberlerin daveti. Hz. Nuh (a.s), "Haydi binin gemiye! Yüzerken de dururken de Bismillâh deyin. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayan, çok merhamet edendir." diyerek müminleri kurtuluş gemisine çağırdı. Hz. Süleyman (a.s), insanları Besmeleyle tevhide davet etti. Allah Resûlü (s.a.s) اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذ۪ي خَلَقَۚ "Yaratan Rabbinin adıyla oku" emriyle ilk vahye Allah'ın adıyla muhatap oldu.
  • Yeni yılın ilk Cuma hutbesi yayınlandı! Diyanet İşleri Başkanlığı 6 Ocak 2023 Cuma hutbesi konusu nedir?

    Kıymetli Müslümanlar!

    Besmele dilde terennüm edilen, duvarlara süslü levhalarla asılan bir sözden ibaret değildir. Besmele, alınan her nefeste Allah rızası için yaşama niyetidir. Sözde ve özde dürüst olma, hayırda ve iyilikte yarışma, her türlü haram ve kötülükten sakınma kararlılığıdır. "Yâ Rab! Ben her işimi senin yardımın ve izninle yapmak, her işime yalnız senin isminle başlamak istiyorum" demektir.
  • Yeni yılın ilk Cuma hutbesi yayınlandı! Diyanet İşleri Başkanlığı 6 Ocak 2023 Cuma hutbesi konusu nedir?

    Değerli Kardeşlerim!

    Mümin, varlık âleminin ortak zikri olan Besmeleyi hayatının her anında şiar edinir. O, Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adını anarak huzur bulur. O'nun adıyla yaşayarak hayatını anlamlı kılar, dertlerine deva arar. O'nun adıyla sıkıntılarını hafifletir. Mümin bilir ki, Besmeleyle başlanan her söz, hayırlı olur. Besmele ile başlayan her iş, bereketli olur. Besmeleyle çıkılan her yol, istikamet üzere olur.
  • Yeni yılın ilk Cuma hutbesi yayınlandı! Diyanet İşleri Başkanlığı 6 Ocak 2023 Cuma hutbesi konusu nedir?

    Aziz Müslümanlar!

    Besmele, dünya ve ahirette rahmet ve huzura açılan kapının anahtarıdır. O halde, besmele ile açılsın tüm sevgi ve merhamet kapıları. Son bulsun kin ve düşmanlık duyguları. Besmele ile güven kazansın sözlerimiz. Besmele ile bereketlensin işlerimiz. Besmele ile anlam bulsun bütün hayatımız.
  • Yeni yılın ilk Cuma hutbesi yayınlandı! Diyanet İşleri Başkanlığı 6 Ocak 2023 Cuma hutbesi konusu nedir?

    Değerli Müminler!

    Son zamanların en kurak günlerini yaşıyoruz. Kar ve yağmur olarak tecelli edecek ilahi rahmete muhtacız. Geliniz, hep birlikte Rahmân ve Rahîm olan Rabbimize yakaralım. Ey merhameti bol Allah'ım! Acziyetimizi sana arz ediyoruz. Bizlerden rahmetini esirgeme. Allah'ım! Semadan rahmet damlalarını indiren Sensin. Üzerimize bereketli kar ve yağmur indir. Topraklarımızı ve bizi suya hasret bırakma. Âmin!

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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