Değerli Kardeşlerim!

Mümin, varlık âleminin ortak zikri olan Besmeleyi hayatının her anında şiar edinir. O, Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adını anarak huzur bulur. O'nun adıyla yaşayarak hayatını anlamlı kılar, dertlerine deva arar. O'nun adıyla sıkıntılarını hafifletir. Mümin bilir ki, Besmeleyle başlanan her söz, hayırlı olur. Besmele ile başlayan her iş, bereketli olur. Besmeleyle çıkılan her yol, istikamet üzere olur.