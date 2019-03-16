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Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı - Emniyet Genel Müdürlüğü: Saldırıları övdüğü tespit edilen Ekşi Sözlük yazarı tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Yeni Zelanda'da 49 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırılarını övdüğü tespit edilen Ekşi Sözlük yazarı A.A'nın, Antalya'nın Alanya ilçesinde tutuklandığını açıkladı. "mukemmeligindayanilmazhafifligi" rumuzlu bir web sitesi kullanıcısı Ekşi Sözlük'e "Videoyu izlerken keşke Türkiye'ye gelip bu Cuma camileri temizlese diye iç geçirdim" yazmıştı.

Giriş: 16.03.2019 - 17:40 | Güncelleme:

Emniyet Genel Müdürlüğü, Yeni Zelanda'da 49 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırılarını övdüğü tespit edilen Ekşi Sözlük yazarı A.A'nın, Antalya'nın Alanya ilçesinde tutuklandığını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı ulusal basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan "mukemmeligindayanilmazhafifligi" rumuzlu bir web sitesi kullanıcısının Yeni Zelanda'daki camilere yapılan saldırıdan sonra "Videoyu izlerken Türkiye'ye gelip bu Cuma camileri temizlese diye iç geçirdim" paylaşımı ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

"Paylaşımının görülmesi üzerine yapılan çalışmalarda; şahsın Antalya ili Alanya ilçesinde ikamet eden A.A olduğu tespit edilmiş, aynı şahıs 16.03.2019 günü saat 01.00 sıralarında ikamet ettiği adreste gözaltına alınmış, hazırlanan tahkikat evrakı ile birlikte mevcutlu olarak adliyeye sevk edilmiş ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır."

Anadolu Ajansı, A.A'nın Alanya'da olduğunun, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin çalışması sonrası tespit edildiğini ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındığını bildirmişti.

Sabah gazetesi ise daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, A.A hakkında inceleme başlattığını yazmıştı.

'Hesabı nefret söylemi sebebiyle kapatılmıştır'

Ekşi Sözlük ise olayla ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu kullanıcının hesabının nefret söylemi sebebiyle kapatıldığını duyurdu.

https://twitter.com/sozluk/status/1106505707237584896

https://twitter.com/sozluk/status/1106518319811698689

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