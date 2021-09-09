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Yeni Zelanda, İspanya'dan Pfizer-BioNTech Kovid-19 aşısı satın aldı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yaptıkları anlaşma kapsamında satın aldıkları 250 bin dozdan fazla Pfizer-BioNTech’in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının İspanya’dan yola çıktığını açıkladı.

Yeni Zelanda, İspanya'dan Pfizer-BioNTech Kovid-19 aşısı satın aldı
AA

Başbakanlığın resmi internet sayfasından yazılı açıklamada bulunan Başbakan Ardern, iki ülke arasında varılan anlaşma uyarınca İspanya’dan yola çıkan yaklaşık çeyrek milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısının yarın sabah Yeni Zelanda’da olacağını belirtti.

İspanya’dan gelen aşıların Yeni Zelanda’nın en büyük kenti ve Kovid-19 vaka sayılarının en fazla görüldüğü Auckland’a ulaştığında ülkenin aşı programını hızlandıracağını vurgulayan Başbakan Ardern, "Aşılamada planladığımızın çok ilerisinde bulunuyoruz ve bu ek aşılar, aşılama programımızı hızlandırmaya devam edebilmemizi sağlayacak." ifadesini kullandı.

Eylül ayı boyunca ellerinde olmak üzere Pfizer-BioNTech’den sipariş ettikleri 1,8 milyon dozluk aşıların da gelmesiyle birlikte aşılama hedeflerine ulaşacaklarını hatırlatan Ardern, açıklamasında "İspanya'dan satın alınan dozlara ek olarak eylül ayı boyunca Pfizer'den toplam 1,8 milyon doz bekliyoruz. Bu nedenle aşılama sunumumuzu yavaşlatmak gibi herhangi bir planımız bulunmuyor." ifadesine yer verdi.

Yeni Zelanda, aşılama oranlarının istenilen düzeye ulaşması durumunda, kapalı olan ülke sınırlarını 2022 yılının ilk aylarında açmayı planlıyor. Resmi verilere göre, ülkede ilk doz Kovid-19 aşısı olanların oranı yüzde 62.5, ikinci dozu da yaptıranların oranıysa yüzde 32.2.

Kovid-19’a karşı mücadelede en başarılı ülkeler arasında gösterilen ülkede, virüse yakalanan toplam 3 bin 847 Yeni Zelandalıdan 27’si hayatını kaybetti.

Halen 625 aktif vakanın bulunduğu Yeni Zelanda’da, 32 kişinin tedavileri hastanede devam ediyor.

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