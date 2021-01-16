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HaberlerGündem3. SayfaSİL BAŞTAN! Son dakika: Kadir Şeker davasında FLAŞ gelişme
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Kadir Şeker davası yeniden görülecek!

Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32),engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 12.5 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker (20) hakkında verilen ceza, Bölge Adliye Mahkemesi'nce bozuldu. Dosya, Şeker´in yeniden yargılanması için Konya Adliyesi'ne gönderildi

SİL BAŞTAN! Son dakika: Kadir Şeker davasında FLAŞ gelişme
Kadir Şeker yeniden yargılanacak!
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DHA

Konya'da, 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda, Özgür Duran'ın (32) sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü gerekçesiyle olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası tutuklanan Kadir Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada önce ömür boyu hapse çarptırıldı.

CEZASI 12.5 YIL HAPİSE İNDİRİLDİ

DHA'da yer alan habere göre suçun 'haksız tahrik' altında işlendiği gerekçesiyle ceza, önce 15 yıla ardından Şeker'in duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 12.5 yıla indirildi.

MAHKEMENİN VERDİĞİ KARAR BOZULDU

Konya Bölge Adliye Mahkemesi'nce Konya 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nin verdiği karar bozuldu. Yargılamanın yeniden yapılması için dosya, geri gönderildi.

Bölge Adliye Mahkemesi, davaya katılma talepleri bulunan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu´nun da katılmalarını istedi.

DAVA YENİDEN GÖRÜLECEK

Bölge Adliye Mahkemesi ayrıca Özgür Duran´ın ailesinin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na Kadir Şeker´in `kiralık katil´ olduğunu öne sürerek, suç duyurusunda bulunmalarının da araştırılmasını istedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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