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Yepyeni 19 Mayıs şiirleri 2, 3, 4 kıtalık! 2022 anlamlı, kısa ve uzun, resimli 19 Mayıs şiirleri ve sözleri!

Cumhuriyet tarihimizin mihenk taşlarından biri olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız için artık nefesler tutuldu. Bu özel günü yurdumuzun dört bir yanında kutlayacak vatandaşlarımız için en güzel 19 Mayıs mesajları ve sözlerini bir araya getirdik...

  • 01
    Yepyeni 19 Mayıs şiirleri 2, 3, 4 kıtalık! 2022 anlamlı, kısa ve uzun, resimli 19 Mayıs şiirleri ve sözleri!

    Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Samsun'a çıkmasını simgeleyen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız için artık heyecan dorukta. İşte Cumhuriyet tarihimizin en özel günlerinden biri olan 19 Mayıs için en güzel şiirler ve sözler...

    EN GÜZÜL 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI ŞİİRLERİ

    19 MAYIS ŞİİRLERİ

    MUSTAFA KEMAL VARDI

    Yurdu düşmanlar sardı,
    Güneşimiz karardı.
    Ninelerin gözleri
    Birer kanlı pınardı.

    Serin bahar meltemi
    Gibi beyaz bir gemi
    Samsun’a demir attı,
    Göklerimiz ağardı.

    Bu gemide inanan,
    Yurda şan, millete şan;
    Büyük, eşsiz kahraman
    Mustafa Kemal vardı

    M.Necati ÖNGAY
  • 02
    Yepyeni 19 Mayıs şiirleri 2, 3, 4 kıtalık! 2022 anlamlı, kısa ve uzun, resimli 19 Mayıs şiirleri ve sözleri!

    19 MAYIS ŞİİRLERİ

    MUSTAFA KEMAL VARDI

    Yurdu düşmanlar sardı,
    Güneşimiz karardı.
    Ninelerin gözleri
    Birer kanlı pınardı.

    Serin bahar meltemi
    Gibi beyaz bir gemi
    Samsun’a demir attı,
    Göklerimiz ağardı.

    Bu gemide inanan,
    Yurda şan, millete şan;
    Büyük, eşsiz kahraman
    Mustafa Kemal vardı

    M.Necati ÖNGAY

    MUSTAFA KEMAL

    Atatürk bir güneş gibi,
    Doğmuş 19 Mayıs’ta,
    Davul, zurna bir düğün,
    Başlamış bütün yurtta.

    Bir kurtuluş ateşi,
    Yakılırken Samsun’da,
    Vazgeçilmezdi artık,
    Ölüm de olsa sonunda!

    Yeşeren tüm umutlar,
    Sonunda bahar oldu,
    Bütün işgalci düşmanlar,
    Vatanımızdan kovuldu.

    Unutur mu? bu millet!
    Önderi Mustafa Kemal’i.
    Sonsuza kadar bakidir,
    Ona olan sevgisi.

    BİRKAN SOYLU

    19 MAYIS 1919

    19 Mayıs,
    Türk’ün temel taşıdır,
    Onun ardından gelen
    Kurtuluş Savaşı’dır.

    İşte Türk gençliğine,
    Sağlam temeldir, diye,
    Türk’ün bu şanlı günü
    Bırakıldı hediye.

    Dünya 19 Mayıs
    Bir kurtuluş düğünü.
    Bugün 19 Mayıs
    Gençlik ve Spor günü.

    R. Gökalp ARKIN
  • 03
    Yepyeni 19 Mayıs şiirleri 2, 3, 4 kıtalık! 2022 anlamlı, kısa ve uzun, resimli 19 Mayıs şiirleri ve sözleri!

    19 MAYIS ŞİİRİ
    Yıl 1919 Mayıs’ın ondokuzu
    İşgal altında ülkem dağıtılmış ordusu.
    Anadolu perişan şimdi gözler yollarda,
    Bandırma vapuruyla Atam azgın sularda.

    Karadeniz hırçın kız Karadeniz dalgalı
    Bir yürek çırpınıyor vatanına sevdalı.
    O yürekle değişti milletimin kaderi.
    Kölelik olamazdı yaşamanın bedeli.

    Bir güneş doğuyor bak Samsun ufuklarından!
    Bir ışık yükseliyor o kapkara sulardan.
    Öyle muhteşem bir nur ki ulaşıyor semaya,
    Yeniden hayat verdi o nur Anadolu’ya.

    Samsun’da atan yürek Erzurum’dan duyulur.
    Bebelerin sütüyle Türk ordusu kurulur.
    Havza,Erzurum, Sivas kurtuluşu müjdeler.
    Vahdettin, Damat ferit hani şimdi nerdeler?

    Milletin iradesi Ankara’da buluştu.
    Bu ne güzel bir haber bu ne muhteşem muştu.
    Artık zafer yakındır yakındır güzel günler.
    Sakarya, Kocatepe top sesleriyle inler.

    İzmir’in kurtuluşu düşmanın sonu oldu.
    Yurduma göz koyanlar kanlarında boğuldu.
    Şimdi anıyor millet ecdadını şükranla.
    Gerekirse tarihi yazarız yine kanla

    SİNAN ORHAN
  • 04
    Yepyeni 19 Mayıs şiirleri 2, 3, 4 kıtalık! 2022 anlamlı, kısa ve uzun, resimli 19 Mayıs şiirleri ve sözleri!

    ATATÜRK KURTULUŞ SAVAŞINDA
    Bir gemi yanaştı Samsun’a sabaha karşı
    Selam durdu kayığı, çaparası, takası,
    Selam durdu tayfası.
    Bir duman tüterdi bu geminin bacasından bir duman
    Duman değildi bu
    Memleketin uçup giden kaygılarıydı.
    Samsun limanına bu gemiden atılan
    Demir değil
    Sarılan anayurda
    Kemâl Paşa’nın kollarıydı.
    Selam vererek Anadolu çocuklarına
    Çıkarken yüce komutan
    Karadeniz’in hâlini görmeliydi.
    Kalkıp ayağa ardısıra baktı dalgalar
    Kalktı takalar,
    İzin verseydi Kemâl Paşa
    Ardından gürleyip giderlerdi
    Erzurum’a kadar.

    'NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!'
    Duyurdu dünyaya, Türkün gücünü
    Ününü şanını, yaydı ATATÜRK!
    Kahrolan milletinin, aldı öcünü
    Tarihe ismini, yazdı ATATÜRK!

    Yoktu gözünü, onun korkutan
    Alacaktı vatanı, çakaldan kurttan
    Ordunun yanında, o baş komutan
    Tarihe ismini, yazdı ATATÜRK!

    Vatanı almanın, yolu akıldı
    Süngüler düşmana, doğru takıldı
    En büyük adım,o gün atıldı
    Tarihe ismini, yazdı ATATÜRK!

    Kırıldı düşmanın, beli büküldü
    Alındı ciğeri, o gün söküldü
    İzmir'de denize, hepsi döküldü
    Tarihe ismini, yazdı ATATÜRK!

    Kanlara boyandı, aziz toprağım
    Göndere çekildi, nazlı bayrağım
    Şükürler olsun, sana ALLAH'ım
    Tarihe ismini, yazdı ATATÜRK!
    Türklüğün şanını, yaydı ATATÜRK!
    Türklüğün şanını, yaydı ATATÜRK!
  • 05
    Yepyeni 19 Mayıs şiirleri 2, 3, 4 kıtalık! 2022 anlamlı, kısa ve uzun, resimli 19 Mayıs şiirleri ve sözleri!

    19 MAYIS GENÇLİK MARŞI
    Bir şerefli milletin şanlı çocuklarıyız.
    Kalplerimiz, nabzımız, vatan diyerek atar.
    Ayrılmadan yürürüz, aynı yolda erkek, kız.
    Ruhumuzda ateş var, göğsümüzde iman var…

    Vücudumuz yay gibi, bacaklarımız çevik,
    Kalplerde cumhuriyet, başımızdadır bayrak,
    Bir emanet taşırız, Ata’mıza söz verdik.
    Kuvvetimizi, gücümüzü, kanımızdadır kaynak…

    Bilgi ile sporu, yürütürüz atbaşı,
    Çalışkanlık, çeviklik atalardan mirastır.
    Türk olmanın amacı kazanmaktır savaşı…
    Bize ülkü yaraşır, bize hamle yaraşır.

    19 Mayıs bizim en kutsal bayramımız.
    Tarihlerde var mıdır, böyle bir günün eşi ?
    Bu pınardan içiyor, alıyoruz kuvvet, hız,
    Bu ocaktan yakıyor bütün gençlik ateşi…

    İ. HAKKI TALAS

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