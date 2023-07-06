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        Yepyeni bir HABERTURK.COM

        HABERTURK.COM'un yeni yüzü yayında… İster masaüstünde ister mobil cihazlarınızda son dakika gelişmelerinden haberdar olurken okuyacak, izleyecek ve dinleyecek çok şeyiniz olacak…

        HT
        Giriş: 06.07.2023 - 10:38
        Yepyeni bir HABERTURK.COM
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        Doğru ve güvenilir haberin adresi HABERTURK.COM yepyeni bir yüze kavuştu.

        Okur dostu ana sayfamızda artık daha sade bir tasarımla daha çok haberi aynı anda görebileceksiniz.

        Yeni medya imkanlarının kullanıldığı ve Ciner Bilgi Grubu’nun tasarımı olan sayfamızda gündemin sıcak konularının yanı sıra ekonomiden spora, magazinden sağlığa kadar pek çok alandaki haberleri bir arada bulabileceksiniz.

        Yine seyahatten, yemeğe, teknolojinin son gelişmelerinden, kültürel hayata… Yani yaşamımıza değer katan tüm detayları yeni sayfamızda da keşfetmeye devam edeceksiniz.

        İster masaüstünde ister mobil cihazlarınızda son dakika gelişmelerinden haberdar olurken okuyacak, izleyecek ve dinleyecek çok şeyiniz olacak…

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