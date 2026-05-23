Afyonkarahisar'da sağanak etkili oldu

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesindeki iki köyde etkili olan sağanak nedeniyle bazı tarım arazileri zarar gördü.



Aşağıçaybelen ve Yukarıçaybelen köylerinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.



Şiddetli yağış sonrası oluşan su baskınları nedeniyle iki köyde ağaçlar devrildi, 25 parsel ekili tarım arazisi zarar gördü.



Aşağıçaybelen köyünde 2 köprü, elektrik telleri ve bir odunluk ile Yukarıçaybelen köyünde ise mezarlık duvarının hasar gördüğü bildirildi.



AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri inceleme yaptı.

