Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Afyonkarahisar'da "Sultan Divani Mevlevilik Günleri" yapıldı

        Afyonkarahisar'da "Sultan Divani Mevlevilik Günleri" yapıldı

        Afyonkarahisar'da "Sultan Divani Mevlevilik Günleri" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 22:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da "Sultan Divani Mevlevilik Günleri" yapıldı

        Afyonkarahisar'da "Sultan Divani Mevlevilik Günleri" düzenlendi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kadınanalar Kültür Derneği iş birliğinde iki gün boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

        Program kapsamında Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda sanatçı Ahmet Özhan, "Anadolu'yu Mayalayanlar" konusunu anlattı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Yusuf Altın da Mevleviliğin girdiği her gönüle sevgi, saygı, birlik, beraberlik, hoşgörü, düzen, ahenk ve huzur ortamı tesis ettiğini ifade etti.

        Daha sonra Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Musikisi Sema Topluluğu tarafından "Sema Mukabelesi" yapıldı.

        Etkinliğin ikinci gününde ise Rıza Çerçel Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Sultan Divani ve Afyonkarahisar'da Mevlevilik" konulu sempozyum düzenlendi.

        Burada "Geleneksel Sanatlar ve Mevlevi Mutfağı" kapsamında hat, ebru ve keçe sanatı ile yemek atölyesi etkinlikleri gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        Canlı anlatım ve istatistikler...
        Canlı anlatım ve istatistikler...
        İstinaf mahkemesi itirazları reddetti
        İstinaf mahkemesi itirazları reddetti
        Bayram tatili trafiği başladı
        Bayram tatili trafiği başladı
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        F.Bahçe Atina'da finali kaçırdı
        F.Bahçe Atina'da finali kaçırdı
        "İstanbul'u küresel finans merkezi yapacağız"
        "İstanbul'u küresel finans merkezi yapacağız"
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bayramda yurt genelinde sağanak var!
        Bayramda yurt genelinde sağanak var!
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        "Bu ne hal? Donacaksın"
        "Bu ne hal? Donacaksın"

        Benzer Haberler

        Tırın üzerine devrildiği kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
        Tırın üzerine devrildiği kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
        Afyonkarahisar Valisi Aktaş, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu uygulama nokta...
        Afyonkarahisar Valisi Aktaş, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu uygulama nokta...
        Afyonkarahisar'da üzerine tır dorsesi devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını...
        Afyonkarahisar'da üzerine tır dorsesi devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını...
        Afyonkarahisar'da bayramlaşma programı düzenlendi
        Afyonkarahisar'da bayramlaşma programı düzenlendi
        Vali Aktaş: "Bayram tatili boyunca Afyonkarahisar'dan 5 milyondan fazla ara...
        Vali Aktaş: "Bayram tatili boyunca Afyonkarahisar'dan 5 milyondan fazla ara...
        Vali Aktaş: "Huzurlu bir bayram için gerekli asayiş ve trafik tedbirleri al...
        Vali Aktaş: "Huzurlu bir bayram için gerekli asayiş ve trafik tedbirleri al...