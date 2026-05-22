Afyonkarahisar'da "Sultan Divani Mevlevilik Günleri" yapıldı

Afyonkarahisar'da "Sultan Divani Mevlevilik Günleri" düzenlendi.



İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kadınanalar Kültür Derneği iş birliğinde iki gün boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.



Program kapsamında Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda sanatçı Ahmet Özhan, "Anadolu'yu Mayalayanlar" konusunu anlattı.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Yusuf Altın da Mevleviliğin girdiği her gönüle sevgi, saygı, birlik, beraberlik, hoşgörü, düzen, ahenk ve huzur ortamı tesis ettiğini ifade etti.



Daha sonra Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Musikisi Sema Topluluğu tarafından "Sema Mukabelesi" yapıldı.



Etkinliğin ikinci gününde ise Rıza Çerçel Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Sultan Divani ve Afyonkarahisar'da Mevlevilik" konulu sempozyum düzenlendi.



Burada "Geleneksel Sanatlar ve Mevlevi Mutfağı" kapsamında hat, ebru ve keçe sanatı ile yemek atölyesi etkinlikleri gerçekleştirildi.

