Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Gümüşhacıköy OSB'nin kuruluş yeri onaylandı

        AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Gümüşhacıköy Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için kuruluş yerinin tamamlandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 14:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çilez, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Gümüşhacıköy Organize Sanayi Bölgesi OSB'nin kuruluş yerinin onaylandığını belirterek, artık etüt ve altyapı çalışmalarına geçildiğini belirtti.

        İlçenin lojistik avantajlarına dikkati çeken Çilez, Samsun Limanı'na yakınlık ve ulaşım ağları sayesinde bölgenin sanayi için güçlü bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

        Altyapı sürecinde yol, su, elektrik ve doğal gaz yatırımlarının yapılacağını anlatan Çilez, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile koordineli şekilde çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

        Sanayi yatırımlarının istihdamı artıracağına dikkati çeken Çilez, "Hedefimiz göçü tersine çevirmek, gençlerimizin kendi memleketinde iş bulmasını sağlamak." dedi.

        Çilez, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a teşekkür etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        İddia: Trump İran'a kapsamlı saldırı kararını erteleyebilir
        İddia: Trump İran'a kapsamlı saldırı kararını erteleyebilir
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Kaçak yapı yapanlara hapis ve para cezası
        Kaçak yapı yapanlara hapis ve para cezası
        Neco'dan kızlarına sitem
        Neco'dan kızlarına sitem
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        Silahla vuruldu
        Silahla vuruldu
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        Icardi'de aşkın sonu!
        Icardi'de aşkın sonu!
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "12 yılı devirdik"
        "12 yılı devirdik"
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!

        Benzer Haberler

        Suluova SYDV 2025'te 62 milyon 737 bin TL ayni ve nakdi yardımda bulundu
        Suluova SYDV 2025'te 62 milyon 737 bin TL ayni ve nakdi yardımda bulundu
        Amasya İl Özel İdaresi asfalt çalışmalarına başladı
        Amasya İl Özel İdaresi asfalt çalışmalarına başladı
        İlk günkü sevgiyle 67 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar
        İlk günkü sevgiyle 67 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar
        Amasya'da KETEM'in erken teşhisi ile meme kanserinden kurtulan kadından çağ...
        Amasya'da KETEM'in erken teşhisi ile meme kanserinden kurtulan kadından çağ...
        Taşova'da Türk Eğitim-Sen üyeleri buluştu
        Taşova'da Türk Eğitim-Sen üyeleri buluştu
        Yazboz tahtasına dönmüştü, restore edilen 600 yıllık kaya kitabenin dünyada...
        Yazboz tahtasına dönmüştü, restore edilen 600 yıllık kaya kitabenin dünyada...