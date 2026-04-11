Milletvekili Çilez Taşova'da esnaf ziyaretinde bulundu
AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Taşova ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.
Esnafla sohbet edip hayırlı işler dileyen Çilez, Orta Doğu'da devam eden savaş nedeniyle Türkiye'nin gerekli tedbirleri aldığını söyledi.
Müslüman kardeşlerinin zulme uğramalarını hiçbir suretle kabul etmediklerini vurgulayan Çilez, "İsrail'in tüm uluslararası platformlarda, ekonomik ve siyasal olarak yalnızlaştırılması gerekiyor. Biz ülke olarak tüm tedbirlerimizi alıyoruz ve yönetebileceğimiz bir seviyedeyiz." ifadelerini kullandı.
Ziyaretlerde Çilez'e AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Aykan, İl Genel Meclis üyeleri ve partililer eşlik etti.
