Gümüşhacıköy'de Kalp Sağlığı Haftası'nda bilgilendirme standı kuruldu

Gümüşhacıköy ilçesinde, "Kalp Sağlığı Haftası" etkinlikleri kapsamında vatandaşlara yönelik farkındalık çalışması gerçekleştirildi.



Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantta, vatandaşlara kalp sağlığını korumanın yolları ve risk faktörleri anlatıldı.



Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi personeli, vatandaşların tansiyon ölçümünü yaparak bilgilendirmede bulundu.



Tansiyonu riskli görülen vatandaşlar ise ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.



Burada Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uzm. Dr. Atilla Kuru ve sağlık çalışanları tarafından vatandaşlara kalp hastalıklarından korunma yolları anlatıldı.





Görevliler, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, risk faktörleri ve tütün ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri hakkında bilgi paylaşımında bulundu.







