        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Gümüşhacıköy'de Kalp Sağlığı Haftası'nda bilgilendirme standı kuruldu

        Gümüşhacıköy ilçesinde, "Kalp Sağlığı Haftası" etkinlikleri kapsamında vatandaşlara yönelik farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 14:07 Güncelleme:
        Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantta, vatandaşlara kalp sağlığını korumanın yolları ve risk faktörleri anlatıldı.

        Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi personeli, vatandaşların tansiyon ölçümünü yaparak bilgilendirmede bulundu.

        Tansiyonu riskli görülen vatandaşlar ise ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.

        Burada Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uzm. Dr. Atilla Kuru ve sağlık çalışanları tarafından vatandaşlara kalp hastalıklarından korunma yolları anlatıldı.


        Görevliler, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, risk faktörleri ve tütün ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri hakkında bilgi paylaşımında bulundu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

