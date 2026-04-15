Amasya'da Turizm Haftası etkinlikleri bando eşliğinde kortej yürüyüşüyle başladı

Amasya'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında bando eşliğinde kortej yürüyüşü düzenlendi.



Yavuz Selim Meydanı'nda gerçekleştirilen programda Atatürk anıtına çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Halk oyunları gösterisinin ardından belediye bandosu eşliğinde kortej yürüyüşü başladı.





Yürüyüşe katılan Vali Önder Bakan, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Bodur, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, esnafa karanfil vererek iyi bir sezon geçirmelerini diledi.



Kortej yürüyüşü, Hatuniye Mahallesi'nde son buldu.



Vali Bakan, gazetecilere, Amasya'da turizm sezonunun esnaf, ticaret erbabı ile şehri görmeye gelenler açısından güzel geçmesini temenni etti.



Amasya'daki bütün aktörlerle bir araya gelip turizm master planını tamamlayarak Kültür ve Turizm Bakanlığına sunduklarını belirten Bakan, "Master planı doğrultusunda hedeflerimizi yukarıya doğru çekecek eylem planlarımızı harekete geçireceğiz. Burada Mitridat Krallığı, Pers, Hitit, Selçuklu, İlhanlı, Osmanlı dönemlerinin etkilerini rahat şekilde görebiliyoruz. Yine Cumhuriyet'in ilan edilmesinin temel felsefesinin oluştuğu şehirlerden biri. Onun için bu şehri görmemek büyük eksiklik olur." ifadelerini kullandı.





Öncelikle Türk vatandaşları olmak üzere yabancıları da Amasya'yı görmeye davet eden Bakan, "Onları burada en güzel şekilde ağırlamak, misafir etmek bizim için çok büyük mutluluk ve keyif olacak. Turizm Haftası'nın ve sezonun hayırlar getirmesini, bereketli olmasını niyaz ediyorum." dedi.



