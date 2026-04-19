Aydın'da taş kırma makinesine kolunu kaptıran işçi hayatını kaybetti
Aydın'ın Köşk ilçesinde taş kırma makinesine kolunu kaptırarak yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Başçayır Mahallesi'ndeki bir taş ocağında çalışan işçi Furkan Aldemir (40) çalıştığı sırada taş kırma makinesine kolunu kaptırdı.
Haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Aldemir, Köşk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Aldemir, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
