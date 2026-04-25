Balıkesir'de kuyuya düşen tilkiyi itfaiye kurtardı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, kuyuya düşen tilkiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Kırsal Düzler Mahallesi'nde bir tilkinin kuyuya düştüğünü gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, tilkiyi güvenli bir şekilde çıkardı. Sağlık durumu iyi olan tilki, doğal alanına bırakıldı.

