        Bandırmaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'de 36. hafta karşılaşmasında evinde Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 mağlup eden Özbeyli Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, maçı kazandıkları için çok mutlu olduklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2026 - 20:34 Güncelleme:
        Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmada kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür etti.

        Oyuncularını kutlayan Gürsel, şöyle konuştu:

        "Oyuncularıma göstermiş oldukları mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. Sadece bu maç için değil bütün sezon boyunca gösterdikleri özveri ve mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. Bugün belki de bu sezon olmadığı kadar bir taraftarımız maçtaydı. Taraftarınla bütünleştiğinde neler yapabileceğini gösteren bir Bandırmaspor'da bu sene konuşulacak o kadar çok şey var ki çok değişik bir sezon geçiriyoruz. Aslında biz ne bu yıl ne de önceki yıllarda mazeretleri hiçbir zaman konuşmadık ve arkasına sığınmadık. Hep elimizde ne varsa malzememiz neyse çıkıp en iyisini yapmaya çalıştık ve şükürler olsun bugün de kazandık, çok mutluyuz."




        - Amed Sportif Faaliyetler cephesi

        Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Mesut Bakkal da maçı kaybettikleri için çok üzgün olduklarını dile getirdi.

        Bakkal, maça iyi başladıklarını ve oyuncularının kırmızı kart görmesine kadar gol pozisyonları ürettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "İyi başladığımız bir maç 39. dakikaya kadar en az 3 tane 4 tane çok net pozisyon ürettik, istemeyerek de olsa kaçırdığımız ve sonra da gelen bir kırmızı kart. Sonra 10 kişi devam ettiğimiz ve biraz daha pozisyon bulduğumuz bir maç. Sonra tabii dakikalar eridikçe oyundan düşüyorsunuz. Yani hiç beklemediğimiz bir skor. 10 kişisiniz. Kazanmanız da gerekiyor. Hakikaten üzgünüm. İlk devresi 3-0, 4-0 olacak maç ve maalesef maçın sonunda 2-0 mağlup olduk. Eksik yakalanmak zor. Özellikle lig sonunda bu yorgunlukta eksik yakaladığınız zaman işiniz zor. Bunu Bandırma'yı küçültmek için demiyorum ama ilk devre üreten, isteyen kırmızı karta kadar hep bizdik. Maçın sonucu böyle olmamalıydı. Hakikaten üzgünüm. Hiç beklemediğimiz bir skor, 10 haftadan sonra ilk defa mağlup oluyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

